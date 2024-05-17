Українські міномети та гранатомети. Арсенал ЗСУ поповнився новим озброєнням
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські міномети та гранатомети. Арсенал ЗСУ поповнився новим озброєнням

Міністерство оборони України
Гранатомет

За два роки повномасштабної війни з Росією арсенал української армії поповнили понад 25 зразків мінометів і гранатометів іноземного та вітчизняного виробництва.

За березень-квітень 2024 року ЗСУ отримали десятки видів озброєння

Зокрема 10 мінометів як українського, так і західного виробництва поступили на фронт.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У період з березня 2022 по квітень 2024 років прийнято на озброєння, кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони України понад 10 зразків мінометів різних калібрів українського та іноземного виробництва, зокрема компаній із США, Польщі, Фінляндії та інших країн.

З лютого 2022 року кодифіковані та прийняті на озброєння понад 15 зразків ручних, автоматичних і підствольних гранатометів вітчизняного та іноземного виробництва.

В арсеналі української армії є гранатомети виробництва Німеччини, США, Швеції та інших країн. Серед нових засобів ближнього бою — 5 гранатометів українського виробництва, які за своїми характеристиками не поступаються іноземним зразкам.

Також допущені до експлуатації понад 10 зразків боєприпасів до гранатометів, зокрема осколково-кумулятивні та осколкові.

Кількість українського озброєння на фронті збільшилася

Наразі зразків нової зброї вітчизняного виробництва значно більше, ніж у січні-лютому минулого року. У Міноборони зазначили, що робота з модернізації озброєння в Україні ведеться постійно.

Зокрема, почалося виробництво нових зразків озброєння — САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників, стрілецької зброї.

Ми робимо все можливе, щоб з часом Україна була максимально самодостатньою у забезпеченні Сил оборони необхідною зброєю. При цьому наголошую, що на етапі прискорення розвитку вітчизняної "оборонки" підтримка наших партнерів, фінансові та технологічні інвестиції є надважливими. Нам важливо створювати спільні виробництва зброї, укладати довгострокові контракти у форматі міжнародних консорціумів, — повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ отримали понад 40 нових видів озброєння українського виробництва з початку року
Міністерство оборони України
САУ Богдана
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Проєкт ZBROYARI. Данія закупить озброєння українського виробництва для ЗСУ
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
Богдана
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В Міноборони надали пояснення щодо додаткових виплат військовим
Міноборони України
Рустем Умєров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?