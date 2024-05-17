Українські міномети та гранатомети. Арсенал ЗСУ поповнився новим озброєнням

За два роки повномасштабної війни з Росією арсенал української армії поповнили понад 25 зразків мінометів і гранатометів іноземного та вітчизняного виробництва.
За березень-квітень 2024 року ЗСУ отримали десятки видів озброєння
Зокрема 10 мінометів як українського, так і західного виробництва поступили на фронт.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
З лютого 2022 року кодифіковані та прийняті на озброєння понад 15 зразків ручних, автоматичних і підствольних гранатометів вітчизняного та іноземного виробництва.
В арсеналі української армії є гранатомети виробництва Німеччини, США, Швеції та інших країн. Серед нових засобів ближнього бою — 5 гранатометів українського виробництва, які за своїми характеристиками не поступаються іноземним зразкам.
Також допущені до експлуатації понад 10 зразків боєприпасів до гранатометів, зокрема осколково-кумулятивні та осколкові.
Кількість українського озброєння на фронті збільшилася
Наразі зразків нової зброї вітчизняного виробництва значно більше, ніж у січні-лютому минулого року. У Міноборони зазначили, що робота з модернізації озброєння в Україні ведеться постійно.
Зокрема, почалося виробництво нових зразків озброєння — САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників, стрілецької зброї.
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