Українські міномети та гранатомети. Арсенал ЗСУ поповнився новим озброєнням

За два роки повномасштабної війни з Росією арсенал української армії поповнили понад 25 зразків мінометів і гранатометів іноземного та вітчизняного виробництва.

За березень-квітень 2024 року ЗСУ отримали десятки видів озброєння

Зокрема 10 мінометів як українського, так і західного виробництва поступили на фронт.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У період з березня 2022 по квітень 2024 років прийнято на озброєння, кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони України понад 10 зразків мінометів різних калібрів українського та іноземного виробництва, зокрема компаній із США, Польщі, Фінляндії та інших країн. Поширити

З лютого 2022 року кодифіковані та прийняті на озброєння понад 15 зразків ручних, автоматичних і підствольних гранатометів вітчизняного та іноземного виробництва.

В арсеналі української армії є гранатомети виробництва Німеччини, США, Швеції та інших країн. Серед нових засобів ближнього бою — 5 гранатометів українського виробництва, які за своїми характеристиками не поступаються іноземним зразкам.

Також допущені до експлуатації понад 10 зразків боєприпасів до гранатометів, зокрема осколково-кумулятивні та осколкові.

Кількість українського озброєння на фронті збільшилася

Наразі зразків нової зброї вітчизняного виробництва значно більше, ніж у січні-лютому минулого року. У Міноборони зазначили, що робота з модернізації озброєння в Україні ведеться постійно.

Зокрема, почалося виробництво нових зразків озброєння — САУ "Богдана", систем РЕБ, безпілотників, стрілецької зброї.