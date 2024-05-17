Украинские минометы и гранатометы. Арсенал ВСУ пополнился новым вооружением

За два года полномасштабной войны с Россией арсенал украинской армии пополнился более 25 образцами минометов и гранатометов иностранного и отечественного производства.

За март-апрель 2024 года ВСУ получили десятки видов вооружения

В частности, 10 минометов как украинского, так и западного производства поступили на фронт.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В период с марта 2022 по апрель 2024 года принято на вооружение, кодифицировано и допущено к эксплуатации в Силах обороны Украины более 10 образцов минометов разных калибров украинского и иностранного производства, в частности, компаний из США, Польши, Финляндии и других стран. Поделиться

С февраля 2022 года кодифицированы и приняты на вооружение более 15 образцов ручных, автоматических и подствольных гранатометов отечественного и иностранного производства.

В арсенале украинской армии гранатометы производства Германии, США, Швеции и других стран. Среди новых средств ближнего боя — 5 гранатометов украинского производства, которые по своим характеристикам не уступают иностранным образцам.

Также допущены к эксплуатации более 10 образцов боеприпасов к гранатометам, в частности, осколочно-кумулятивные и осколочные.

Количество украинского вооружения на фронте увеличилось

В настоящее время образцов нового оружия отечественного производства значительно больше, чем в январе-феврале прошлого года. В Минобороны отметили, что работа по модернизации вооружения в Украине ведется постоянно.

В частности, началось производство новых образцов вооружения — САУ "Богдана", систем РЭБ, беспилотников, стрелкового оружия.