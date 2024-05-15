Українські прикордонники зірвали наступ військ РФ під Бахмутом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники зірвали наступ військ РФ під Бахмутом — відео

ДПСУ
зсу

Українські бійці Державної прикордонної служби на бахмутському напрямку зірвали наступ російських окупаційних військ сьогодні на світанку.

Росіяни провалили наступ на Бахмутському напрямку

Війська РФ намагалися атакувати позиції прикордонників бригади "Помста" за допомогою бронетанкової техніки (пʼятьма бронетранспортерами та двома танками). 

Українські захисники зупинили російську колону, ліквідували близько 10 російських піхотинців та знищили БТР-82 і танк-64.

Ще частину — добили нічні бомбери та артилерія. Окупанти-представники категорії "ледь живих" втекли з поля бою, — йдеться в повідомленні.

Генштаб Естонії назвав ключовий напрямок наступу армії РФ в Україні

За словами представників Генштабу Збройних сил Естонії, ключовими напрямками наступу окупаційної армії РФ в Україні залишаються райони Бахмута та Авдіївки на Донеччині. 

У Генштабі армії Естонії зазначають, що наразі російські окупанти продовжують спроби оточити підрозділи ЗСУ у місті Часів Яр поблизу Бахмута на Донеччині.

За оцінками естонських військових, на цьому напрямку злочинна армія РФ зосередила до 20 тис солдатів.

При цьому представники Генштабу армії Естонії підкреслюють зниження інтенсивності бойових дій на південному напрямку.

Естонські військові не спостерігають суттєвих змін лінії фронту у Запорізькій та Харківській областях.

ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

В Генштабі Естонії також підтвердили створення злочинною армією РФ угруповання військ на півночі.

Однак, за оцінками естонських військових, його чисельності буде недостатньо для захоплення Харкова або Сум.

Однак це не виключає дрібномасштабних атак або спроб узяти під контроль ці населені пункти, — попереджають у Генштабі Естонії.

Естонські військові попередили, що заради досягнення власних цілей Росія чинитиме моральний тиск і намагатиметься посилити втому українців та західних партнерів від війни.

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