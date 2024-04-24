Ситуація навколо Бахмута суттєво змінилася. Офіцер НГУ описав нову тактику армії РФ

Як повідомляє офіцер артилерії четвертої бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, російські загарбники змінили тактику ведення бойових дій на Бахмутському напрямку у порівнянні з 2023 роком.
Що відбувається в районі Бахмута
Як зазначає боєць, рік тому Росія вкрай активно використовувала тактику м'ясних та конвеєрних штурмів.
Країні-агресорці було начхати на особовий склад.
Однак у 2024 році ворог почав комбінувати різні тактики. Окрім того, російські окупанти намагаються наступати широким фронтом.
Ба більше, армія РФ почала активно використовувати велику кількість бронетехніки, БПЛА та високоточних снарядів, чого не було тут рік тому.
Армії РФ не вдається добитися суттєвих успіхів
Володимир Назаренко звертає увагу на те, що більшість штурмів російських загарбників закінчуються для них провалом.
Назаренко розраховує, що нова допомога Україні від США дасть можливість ЗСУ стримати наступ РФ.
За його словами, кожний боєприпас — це можливість у вибухових масштабах знищувати окупантів.
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