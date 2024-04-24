Ситуація навколо Бахмута суттєво змінилася. Офіцер НГУ описав нову тактику армії РФ

Як повідомляє офіцер артилерії четвертої бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, російські загарбники змінили тактику ведення бойових дій на Бахмутському напрямку у порівнянні з 2023 роком.

Що відбувається в районі Бахмута

Як зазначає боєць, рік тому Росія вкрай активно використовувала тактику м'ясних та конвеєрних штурмів.

Країні-агресорці було начхати на особовий склад.

Однак у 2024 році ворог почав комбінувати різні тактики. Окрім того, російські окупанти намагаються наступати широким фронтом.

Коли ми говоримо про Бахмутський напрямок, це десятки, до сотні кілометрів, де ворог так чи інакше намагається просуватися, — розповідає Володимир Назаренко. Поширити

Ба більше, армія РФ почала активно використовувати велику кількість бронетехніки, БПЛА та високоточних снарядів, чого не було тут рік тому.

Також ворог продовжує використовувати тактику малих груп просування, по декілька осіб — група прикриття, група штурму, зачистки, евакуації. З легкою бронетехнікою, десантом з неї, з танками. Ворог продовжує застосовувати тактику вогневого валу. До того, що він артилерією знищує міста, села посадки, додалися ще й керовані авіабомби, — додає офіцер артилерії четвертої бригади НГУ "Рубіж". Поширити

Армії РФ не вдається добитися суттєвих успіхів

Володимир Назаренко звертає увагу на те, що більшість штурмів російських загарбників закінчуються для них провалом.

Попри те, що вони концентрують велику кількість техніки, боєприпасів, вогняної потужності, проводять арт артпідготовку підготовку постійно. Все ж таки Силам оборони вдається ці зусилля ворога зводити нанівець, — зазначив воїн. Поширити

Назаренко розраховує, що нова допомога Україні від США дасть можливість ЗСУ стримати наступ РФ.