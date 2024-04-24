Ситуация вокруг Бахмута существенно изменилась. Офицер НГУ описал новую тактику армии РФ

Как сообщает офицер артиллерии четвертой бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, российские захватчики изменили тактику ведения боевых действий на Бахмутском направлении по сравнению с 2023 годом.
Что происходит в районе Бахмута
Как отмечает боец, год назад Россия очень активно использовала тактику мясных и конвейерных штурмов.
Стране-агрессорке было плевать на личный состав.
Однако в 2024 году враг начал комбинировать разные тактики. Кроме того, российские оккупанты пытаются наступать широким фронтом.
Более того, армия РФ начала активно использовать большое количество бронетехники, БПЛА и высокоточных снарядов, чего не было здесь год назад.
Армии РФ не удается добиться существенных успехов
Владимир Назаренко обращает внимание на то, что большинство штурмов российских захватчиков заканчиваются для них провалом.
Назаренко рассчитывает, что новая помощь Украине от США позволит ВСУ сдержать наступление РФ.
По его словам, каждый боеприпас — это возможность во взрывных масштабах уничтожать оккупантов.
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