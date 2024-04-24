Ситуация вокруг Бахмута существенно изменилась. Офицер НГУ описал новую тактику армии РФ

Как сообщает офицер артиллерии четвертой бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, российские захватчики изменили тактику ведения боевых действий на Бахмутском направлении по сравнению с 2023 годом.

Что происходит в районе Бахмута

Как отмечает боец, год назад Россия очень активно использовала тактику мясных и конвейерных штурмов.

Стране-агрессорке было плевать на личный состав.

Однако в 2024 году враг начал комбинировать разные тактики. Кроме того, российские оккупанты пытаются наступать широким фронтом.

Когда мы говорим о Бахмутском направлении, это от десяток до сотни километров, где враг так или иначе пытается продвигаться, — рассказывает Владимир Назаренко. Поделиться

Более того, армия РФ начала активно использовать большое количество бронетехники, БПЛА и высокоточных снарядов, чего не было здесь год назад.

Также враг продолжает использовать тактику малых групп продвижения, несколько человек — группа прикрытия, группа штурма, зачистки, эвакуации. С легкой бронетехникой, десантом из нее, с танками. Враг продолжает использовать тактику огневого вала. К тому, что он артиллерией уничтожает города, села посадки, добавились еще и управляемые авиабомбы, — добавляет офицер артиллерии четвертой бригады НГУ "Рубеж". Поделиться

Армии РФ не удается добиться существенных успехов

Владимир Назаренко обращает внимание на то, что большинство штурмов российских захватчиков заканчиваются для них провалом.

Несмотря на то, что они концентрируют большое количество техники, боеприпасов, огненной мощи, проводят подготовку постоянно. Все же Силам обороны удается эти усилия врага сводить на нет, — отметил воин. Поделиться

Назаренко рассчитывает, что новая помощь Украине от США позволит ВСУ сдержать наступление РФ.