ЗСУ досягли нових успіхів на Бахмутському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ досягли нових успіхів на Бахмутському напрямку

ЗСУ
Джерело:  Еспресо

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко розповів, як наразі розвиваються події на Донбасі.

ЗСУ вдається відбивати позиції у росіян

За словами Федоренка, ситуація на фронті досі залишається вкрай напруженою.

Наразі російські загарбники сконцентрувалися на тому, щоб вийти з Богданівки та взяти в напівоточення Часів Яр.

Окрім того, солдати РФ мають намір через Іванівське взяти його в повне оточення, якщо їм вдасться наростити успіх.

Таким чином противник намагається взяти в лещата місто Часів Яр, і потім продавлювати в районі основного зосередження, — пояснив Федоренко.

Що важливо розуміти, станом на ранок 27 квітня у Часовому Яру ворога досі немає — цей населений пункт залишається під контролем Збройних сил України.

Є багато спекуляцій з боку російської пропаганди, яка періодично заявляє про те, що то Іванівське вони повністю взяли, то зайшли в Часів Яр. Але заради правди, лінія бойового зіткнення суттєвих змін не зазнала, — розповідає комбат.

За його словами, також триває динамічна робота щодо відбиття атак з боку противника.

Юрій Федоренко офіційно підтвердив, що в окремих випадках українським воїнам вдається проводити покращення по передньому краю.

Зокрема, на цьому тижні вдалося вибити противника з двох позицій і повною мірою забрати собі одну з лісопосадок. Наразі усі позиції, з яких вдалося вибити окупанта, залишаються за нами, — підсумовує комбат.

Втрати армії РФ станом на 27 квітня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 465054 (+1124) осіб,

  • танків — 7268 (+6) од,

  • бойових броньованих машин — 13971 (+14) од,

  • артилерійських систем — 11905 (+38) од,

  • РСЗВ — 1049 (+0) од,

  • засоби ППО — 775 (+3) од,

  • літаків — 348 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9485 (+24),

  • крилаті ракети — 2124 (+5),

  • кораблі /катери — 26 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16019 (+35) од,

  • спеціальна техніка — 1968 (+6)

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На яких напрямках очікується наступ армії РФ — пояснення ЗСУ
Армія РФ в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони для ЗСУ. Україна отримає від Канади понад 2 млн дол на виробництво
Government of Canada
Месник
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів РФ, 6 танків та 38 артсистем
Генштаб ЗСУ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?