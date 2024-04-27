ЗСУ досягли нових успіхів на Бахмутському напрямку

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко розповів, як наразі розвиваються події на Донбасі.

ЗСУ вдається відбивати позиції у росіян

За словами Федоренка, ситуація на фронті досі залишається вкрай напруженою.

Наразі російські загарбники сконцентрувалися на тому, щоб вийти з Богданівки та взяти в напівоточення Часів Яр.

Окрім того, солдати РФ мають намір через Іванівське взяти його в повне оточення, якщо їм вдасться наростити успіх.

Таким чином противник намагається взяти в лещата місто Часів Яр, і потім продавлювати в районі основного зосередження, — пояснив Федоренко. Поширити

Що важливо розуміти, станом на ранок 27 квітня у Часовому Яру ворога досі немає — цей населений пункт залишається під контролем Збройних сил України.

Є багато спекуляцій з боку російської пропаганди, яка періодично заявляє про те, що то Іванівське вони повністю взяли, то зайшли в Часів Яр. Але заради правди, лінія бойового зіткнення суттєвих змін не зазнала, — розповідає комбат. Поширити

За його словами, також триває динамічна робота щодо відбиття атак з боку противника.

Юрій Федоренко офіційно підтвердив, що в окремих випадках українським воїнам вдається проводити покращення по передньому краю.

Зокрема, на цьому тижні вдалося вибити противника з двох позицій і повною мірою забрати собі одну з лісопосадок. Наразі усі позиції, з яких вдалося вибити окупанта, залишаються за нами, — підсумовує комбат. Поширити

Втрати армії РФ станом на 27 квітня 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали: