ЗСУ досягли нових успіхів на Бахмутському напрямку

Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко розповів, як наразі розвиваються події на Донбасі.
ЗСУ вдається відбивати позиції у росіян
За словами Федоренка, ситуація на фронті досі залишається вкрай напруженою.
Наразі російські загарбники сконцентрувалися на тому, щоб вийти з Богданівки та взяти в напівоточення Часів Яр.
Окрім того, солдати РФ мають намір через Іванівське взяти його в повне оточення, якщо їм вдасться наростити успіх.
Що важливо розуміти, станом на ранок 27 квітня у Часовому Яру ворога досі немає — цей населений пункт залишається під контролем Збройних сил України.
За його словами, також триває динамічна робота щодо відбиття атак з боку противника.
Юрій Федоренко офіційно підтвердив, що в окремих випадках українським воїнам вдається проводити покращення по передньому краю.
Втрати армії РФ станом на 27 квітня 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 465054 (+1124) осіб,
танків — 7268 (+6) од,
бойових броньованих машин — 13971 (+14) од,
артилерійських систем — 11905 (+38) од,
РСЗВ — 1049 (+0) од,
засоби ППО — 775 (+3) од,
літаків — 348 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9485 (+24),
крилаті ракети — 2124 (+5),
кораблі /катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 16019 (+35) од,
спеціальна техніка — 1968 (+6)
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