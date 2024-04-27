ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів РФ, 6 танків та 38 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1000 солдатів РФ, 6 танків та 38 артсистем

Генштаб ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 465 054 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1124 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7268 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 13971 (+14) од.;

  • артилерійських систем — 11905 (+38) од.;

  • РСЗВ — 1049 од.;

  • засоби ППО — 775 (+3) од.;

  • літаків — 348 од.;

  • вертольотів — 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9485 (+24) од.;

  • крилаті ракети — 2124 (+5) од.;

  • кораблі/катери — 26 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 16019 (+35) од.;

  • спеціальна техніка — 1968 (+6) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 1 складу боєприпасів, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 29 атак в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської та Новий, Виїмка, Спірне, Іванівське та Кліщіївка Донецької областей.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне, де ворог 17 разів намагався прорвати оборону наших військ, — зазначає Генштаб.

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