ВСУ ликвидировали более 1000 солдат РФ, 6 танков и 38 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 465 054 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1124 российских захватчика, а по технике уничтожено:
танков — 7268 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 13971 (+14) ед;
артиллерийских систем — 11905 (+38) ед;
РСЗО — 1049 ед.;
средства ПВО — 775 (+3) ед;
самолетов — 348 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9485 (+24) ед;
крылатые ракеты — 2124 (+5) ед;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 16019 (+35) ед;
специальная техника — 1968 (+6) ед.
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 составу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 составу материально-технических средств противника.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак у населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спорное, Ивановское и Клещиевка Донецкой областей.
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