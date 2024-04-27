ВСУ ликвидировали более 1000 солдат РФ, 6 танков и 38 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1000 солдат РФ, 6 танков и 38 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 465 054 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1124 российских захватчика, а по технике уничтожено:

  • танков — 7268 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 13971 (+14) ед;

  • артиллерийских систем — 11905 (+38) ед;

  • РСЗО — 1049 ед.;

  • средства ПВО — 775 (+3) ед;

  • самолетов — 348 ед;

  • вертолетов — 325 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9485 (+24) ед;

  • крылатые ракеты — 2124 (+5) ед;

  • корабли/катера — 26 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16019 (+35) ед;

  • специальная техника — 1968 (+6) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 составу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 составу материально-технических средств противника.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиновое.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак у населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спорное, Ивановское и Клещиевка Донецкой областей.

В Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск, — отмечает Генштаб.

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