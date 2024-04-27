ВСУ добились новых успехов на Бахмутском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ добились новых успехов на Бахмутском направлении

ВСУ
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Источник:  Эспрессо

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко рассказал, как развиваются события на Донбассе.

ВСУ удается отбивать позиции у россиян

По словам Федоренко, ситуация на фронте по-прежнему остается крайне напряженной.

Сейчас российские захватчики сконцентрировались на том, чтобы выйти из Богдановки и взять в полуокружение Часов Яр.

Кроме того, солдаты РФ намерены через Ивановское взять его в полное окружение, если им удастся нарастить успех.

Таким образом противник пытается взять в окружения город Часов Яр, и затем продавливать в районе основного сосредоточения, — объяснил Федоренко.

Что важно понимать, на утро 27 апреля в Часовом Яру врага до сих пор нет — этот населенный пункт остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Есть много спекуляций со стороны российской пропаганды, периодически заявляющей о том, что то Ивановское они полностью взяли, то зашли в Часов Яр. Но правды ради, линия боевого столкновения существенных изменений не претерпела, — рассказывает комбат.

По его словам, также идет динамичная работа по отражению атак со стороны противника.

Юрий Федоренко официально подтвердил, что в редких случаях украинским воинам удается проводить улучшения по переднему краю.

В частности, на этой неделе удалось выбить противника с двух позиций и в полной мере забрать себе одну из лесопосадок. Пока все позиции, из которых удалось выбить оккупанта, остаются за нами, — заключает комбат.

Потери армии РФ по состоянию на 27 апреля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 465054 (+1124) человек,

  • танков — 7268 (+6) ед,

  • боевых бронированных машин — 13971 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 11905 (+38) ед,

  • РСЗО — 1049 (+0) ед,

  • средства ПВО — 775 (+3) ед,

  • самолетов — 348 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9485 (+24),

  • крылатые ракеты — 2124 (+5),

  • корабли /катера — 26 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 16019 (+35) ед,

  • специальная техника — 1968 (+6)

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