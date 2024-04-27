ВСУ добились новых успехов на Бахмутском направлении

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко рассказал, как развиваются события на Донбассе.
ВСУ удается отбивать позиции у россиян
По словам Федоренко, ситуация на фронте по-прежнему остается крайне напряженной.
Сейчас российские захватчики сконцентрировались на том, чтобы выйти из Богдановки и взять в полуокружение Часов Яр.
Кроме того, солдаты РФ намерены через Ивановское взять его в полное окружение, если им удастся нарастить успех.
Что важно понимать, на утро 27 апреля в Часовом Яру врага до сих пор нет — этот населенный пункт остается под контролем Вооруженных сил Украины.
По его словам, также идет динамичная работа по отражению атак со стороны противника.
Юрий Федоренко официально подтвердил, что в редких случаях украинским воинам удается проводить улучшения по переднему краю.
Потери армии РФ по состоянию на 27 апреля 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 465054 (+1124) человек,
танков — 7268 (+6) ед,
боевых бронированных машин — 13971 (+14) ед,
артиллерийских систем — 11905 (+38) ед,
РСЗО — 1049 (+0) ед,
средства ПВО — 775 (+3) ед,
самолетов — 348 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9485 (+24),
крылатые ракеты — 2124 (+5),
корабли /катера — 26 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 16019 (+35) ед,
специальная техника — 1968 (+6)
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