ВСУ добились новых успехов на Бахмутском направлении

ВСУ удается отбивать позиции у россиян

По словам Федоренко, ситуация на фронте по-прежнему остается крайне напряженной.

Сейчас российские захватчики сконцентрировались на том, чтобы выйти из Богдановки и взять в полуокружение Часов Яр.

Кроме того, солдаты РФ намерены через Ивановское взять его в полное окружение, если им удастся нарастить успех.

Таким образом противник пытается взять в окружения город Часов Яр, и затем продавливать в районе основного сосредоточения, — объяснил Федоренко. Поделиться

Что важно понимать, на утро 27 апреля в Часовом Яру врага до сих пор нет — этот населенный пункт остается под контролем Вооруженных сил Украины.

Есть много спекуляций со стороны российской пропаганды, периодически заявляющей о том, что то Ивановское они полностью взяли, то зашли в Часов Яр. Но правды ради, линия боевого столкновения существенных изменений не претерпела, — рассказывает комбат. Поделиться

По его словам, также идет динамичная работа по отражению атак со стороны противника.

Юрий Федоренко официально подтвердил, что в редких случаях украинским воинам удается проводить улучшения по переднему краю.

В частности, на этой неделе удалось выбить противника с двух позиций и в полной мере забрать себе одну из лесопосадок. Пока все позиции, из которых удалось выбить оккупанта, остаются за нами, — заключает комбат. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 27 апреля 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.24 ориентировочно составили: