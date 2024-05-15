Украинские пограничники сорвали наступление войск РФ под Бахмутом — видео

Украинские бойцы Государственной пограничной службы на бахмутском направлении сорвали наступление российских оккупационных войск сегодня на рассвете.

Россияне провалили наступление на Бахмутском направлении

Войска РФ пытались атаковать позиции пограничников бригады "Месть" с помощью бронетанковой техники (пятью бронетранспортерами и двумя танками).

Украинские защитники остановили российскую колонну, ликвидировали около 10 российских пехотинцев и уничтожили БТР-82 и танк-64.

Еще часть добили ночные бомберы и артиллерия. Оккупанты-представители категории "чуть живых" сбежали с поля боя, — говорится в сообщении. Поделиться

Генштаб Эстонии назвал ключевое направление наступления армии РФ в Украине

По словам представителей Генштаба Вооруженных сил Эстонии, ключевыми направлениями наступления оккупационной армии РФ в Украине остаются районы Бахмута и Авдеевки Донецкой области.

В Генштабе армии Эстонии отмечают, что в настоящее время российские оккупанты продолжают попытки окружить подразделения ВСУ в городе Часов Яр близ Бахмута Донецкой области.

По оценкам эстонских военных, в этом направлении преступная армия РФ сосредоточила до 20 тыс солдат.

При этом представители Генштаба армии Эстонии подчеркивают понижение интенсивности боевых действий на южном направлении.

Эстонские военные не наблюдают существенных изменений линии фронта в Запорожской и Харьковской областях.

ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

В Генштабе Эстонии также подтвердили создание преступной армией РФ группировки войск на севере.

Однако, по оценкам эстонских военных, его численности будет недостаточно для захвата Харькова или Сум.

Однако это не исключает мелкомасштабные атаки или попытки взять под контроль эти населенные пункты, — предупреждают в Генштабе Эстонии. Поделиться

Эстонские военные предупредили, что ради достижения собственных целей Россия будет оказывать моральное давление и постарается усилить усталость украинцев и западных партнеров от войны.