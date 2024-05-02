Українські виконавці виступлять на музичному фестивалі Sziget у Будапешті
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Українські виконавці виступлять на музичному фестивалі Sziget у Будапешті

Sziget
Джерело:  online.ua

Репер OTOY, етногурт YAGODY, DJ-ка Дарія Колосова та DJ-гурт Artbat виступлять на цьогорічному музичному фестивалі Sziget у Будапешті/

Хто з українців виступить на Sziget

На сайті фестивалю повідомляють, що він пройде із 7 по 12 серпня.

Український репер OTOY виступатиме 8 серпня. Фестиваль називає його одним із найконцептуальніших українських реперів сьогодення, широко визнаним в Україні за оригінальний стиль та візуальну естетику.

У своїй творчості він висвітлює живі історії, які відгукуються у кожного, хто знайомиться з його творчістю. А його шалена енергія на виступах нікого не залишить байдужим!

Ггрт YAGODY виступить 12 серпня. Раніше він брав участь у нацвідборі на "Євробачення-2024", посівши 5 місце.

DJ-ка Дарія Колосова має 12-річний досвід та “гостру пристрасть до глибин електронної музики, що перетворилася її вражаючу універсальність і майстерність як артиста”.

Її діджей-сет на відомій берлінській радіостанції Hör набирає 900 тисяч переглядів, а зараз вона готується до туру в США та Австралії.

Вона виступить на фестивалі 9 серпня.

DJ-гурт Artbat — це Артур Кривенко та Віталій "Батіш" Лимаренко, які створюють композиції в жанрі техно та хаусу. Гурт виступить на фестивалі 12 серпня.

Їхню музику обожнюють мільйони шанувальників у всьому світі, стрімкий підйом ARTBAT з андеграунду до світової слави залишив незмивний слід у серцях ентузіастів електронної музики по всьому світу.

Фестиваль Sziget: що відомо

З серпня 1993 року фестиваль відбувається щоліта на дунайському острові Гайооґяарі-сіґет в Обуді.

Основна частина фестивалю — багатожанрова музична програма, а також — театральна, мистецька, циркова.

Понад 50 % відвідувачів фестивалю приїжджають із-за кордону, найбільше — з Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та Франції.

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