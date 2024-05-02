Украинские исполнители выступят на музыкальном фестивале Sziget в Будапеште

Рэпер OTOY, этногруппа YAGODY, DJ-ка Дария Колосова и DJ-группа Artbat выступят на музыкальном фестивале Sziget в Будапеште.
Кто из украинцев выступит на Sziget
На сайте фестиваля сообщают, что он пройдет с 7 по 12 августа.
Украинский рэпер OTOY будет выступать 8 августа. Фестиваль называет его одним из самых концептуальных украинских рэперов, широко признанным в Украине оригинальным стилем и визуальной эстетикой.
Группа YAGODY выступит 12 августа. Ранее он принимал участие в нацотборе на "Евровидение-2024", заняв 5 место.
DJ-ка Дария Колосова имеет 12-летний опыт и "острое пристрастие к глубинам электронной музыки, что превратилось в ее поразительную универсальность и мастерство как артиста".
Ее диджей-сет на известной берлинской радиостанции Hör набирает 900 тысяч просмотров, а сейчас готовится к туру в США и Австралии.
Она выступит на фестивале 9 августа.
DJ-группа Artbat - это Артур Кривенко и Виталий "Батиш" Лимаренко, которые создают композиции в жанре техно и хауса. Группа выступит на фестивале 12 августа.
Фестиваль Sziget: что известно
С августа 1993 года фестиваль проходит каждое лето на дунайском острове Гайоґяари-сигет в Обуде.
Основная часть фестиваля – многожанровая музыкальная программа, а также – театральная, художественная, цирковая.
Более 50% посетителей фестиваля приезжают из-за рубежа, больше всего из Нидерландов, Германии, Великобритании и Франции.
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