Українські воїни відбили 80 штурмів армії РФ від початку доби
Українські воїни відбили 80 штурмів армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
З початку цієї доби відбулося 80 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.

Головні тези:

  • З початку доби відбулося 80 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
  • Українські воїни успішно відбили штурми армії РФ на різних напрямках фронту.
  • Російські загарбники намагалися прорвати оборону українських захисників у більш як двадцяти районах та населених пунктах.

Актуальна ситуація на фронті 17 жовтня

Оперативна інформація станом на 16:00 17.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойові зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив сто обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Обухівка, Колодязне. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

  • На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення тривають.

  • Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки та Ямполя. Ще три бойові зіткнення точаться дотепер.

  • На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населеного пункту Бересток. Одне бойове зіткнення триває.

  • На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак противника. Бої тривають у двох локаціях.

  • На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще чотири бойові зіткнення досі тривають.

  • На Оріхівському напрямку ворог наступав у районі населеного пункту Кам’янське.

  • На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

