Українські воїни відбили 80 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 17.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойові зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив сто обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Обухівка, Колодязне. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення тривають.

Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки та Ямполя. Ще три бойові зіткнення точаться дотепер.