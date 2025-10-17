Українські воїни відбили 80 штурмів армії РФ від початку доби

З початку цієї доби відбулося 80 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
Головні тези:
- З початку доби відбулося 80 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
- Українські воїни успішно відбили штурми армії РФ на різних напрямках фронту.
- Російські загарбники намагалися прорвати оборону українських захисників у більш як двадцяти районах та населених пунктах.
Актуальна ситуація на фронті 17 жовтня
Оперативна інформація станом на 16:00 17.10.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойові зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив сто обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких один — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Обухівка, Колодязне. Ще три бойові зіткнення тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак у бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення тривають.
Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Дронівки та Ямполя. Ще три бойові зіткнення точаться дотепер.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населеного пункту Бересток. Одне бойове зіткнення триває.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 20 атак противника. Бої тривають у двох локаціях.
На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще чотири бойові зіткнення досі тривають.
На Оріхівському напрямку ворог наступав у районі населеного пункту Кам’янське.
На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-