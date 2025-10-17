Украинские воины отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

С начала этих суток произошло 80 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.

Главные тезисы

  • Украинские воины успешно отразили 80 штурмов армии РФ на различных направлениях фронта.
  • Было зафиксировано общее количество боевых столкновений, авиаударов и обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
  • На различных направлениях фронта продолжаются бои и штурмы со стороны российских захватчиков.

Актуальная ситуация на фронте 17 октября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также осуществил сто обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых одна из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак противника близ Волчанска и в направлении населенных пунктов Обуховка, Колодязное. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. До сих пор идет одно боевое столкновение.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголовое и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровой Яр. Два боевых столкновения продолжаются.

  • Одну вражескую атаку отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки и Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

  • На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенного пункта Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.

  • На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 20 атак противника. Бои продолжаются в двух локациях.

  • На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январь, Новониколаевка, Новогригоровка, Веселое, Малиновка. Силы обороны отразили девять вражеских штурмов, еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.

  • На Ореховском направлении враг наступал в районе населённого пункта Каменское.

  • На Приднепровском направлении враг однажды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили почти 100 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ситуация на Покровском направлении — ВСУ обезвредили 138 оккупантов РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили более 60 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?