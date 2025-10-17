Украинские воины отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток

С начала этих суток произошло 80 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 17 октября
Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также осуществил сто обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых одна из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак противника близ Волчанска и в направлении населенных пунктов Обуховка, Колодязное. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. До сих пор идет одно боевое столкновение.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголовое и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровой Яр. Два боевых столкновения продолжаются.
Одну вражескую атаку отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки и Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Константиновском направлении враг совершил семь штурмовых действий в районах Щербиновки, Русиного Яра и в направлении населенного пункта Бересток. Одно боевое столкновение продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Филиал и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают давление и уже отбили 20 атак противника. Бои продолжаются в двух локациях.
На Александровском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в направлении Орестополя и районах населенных пунктов Александроград, Январь, Новониколаевка, Новогригоровка, Веселое, Малиновка. Силы обороны отразили девять вражеских штурмов, еще четыре боевых столкновения до сих пор продолжаются.
На Ореховском направлении враг наступал в районе населённого пункта Каменское.
На Приднепровском направлении враг однажды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.
