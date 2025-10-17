Украинские воины отразили 80 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 17.10.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов, сбросил 14 управляемых авиабомб, а также осуществил сто обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых одна из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак противника близ Волчанска и в направлении населенных пунктов Обуховка, Колодязное. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка и в направлении Купянска. До сих пор идет одно боевое столкновение.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак в сторону позиций украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Торское, Шандриголовое и Дробышево, а также в направлении населенного пункта Коровой Яр. Два боевых столкновения продолжаются.

Одну вражескую атаку отразили Силы обороны на Славянском направлении. Агрессор проявлял активность в районах Дроновки и Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.