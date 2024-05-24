Укренерго скасувало денні відключення світла в Україні

Енергетики покращили свій прогноз з відключення електрики. З 11 до 14 обмеження споживання не буде.

Укренерго змінило час відключень на сьогодні

Як повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко, “Укренерго” скасувало погодинне відключення світла з 11:00 до 14:00.

23 травня повідомлялось, що графіки погодинних відключень застосовуватимуться з 00:00 до 24:00 по всій території України для промислових та побутових споживачів.

Чому в Україні відключають світло

З кінця березня армія РФ відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції.

Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.