Унікальна спецоперація. Українські воїни повернули з ТОТ ветерана ЗСУ і нацгвардійця
Унікальна спецоперація. Українські воїни повернули з ТОТ ветерана ЗСУ і нацгвардійця

ЗСУ
Read in English
Джерело:  online.ua

Українські захисники провели унікальну спецоперацію і звільнили з окупації ветерана ЗСУ і військовослужбовця Нацгвардії, який понад 3 роки був у полоні й рабстві на Луганщині.

Головні тези:

  • Українські воїни звільнили ветерана ЗСУ та нацгвардійця, які понад 3 роки перебували у полоні на Луганщині.
  • Операцію проводили бійці загону спеціальної розвідки Військово-морських сил 'Янголи'.
  • Мати одного з визволених звернулася до військової омбудсменки, що спричинило запуск спецоперації.

Українські воїни вивезли з ТОТ ветерана ЗСУ і нацгвардійця

Бійці загону спеціальної розвідки Військово-морських сил "Янголи" провели операцію, у межах якої повернули додому 29-річного ветерана Збройних сил України та 34-річного військовослужбовця Національної гвардії.

Обидва чоловіки понад три роки вважалися зниклими безвісти, але, як з’ясувалося, перебували в полоні та рабстві на тимчасово окупованій території.

Мати звільненого ветерана, яка також є військовослужбовицею Збройних сил України, звернулася до військової омбудсменки Ольги Решетилової. Вона повідомила, що її син після численних катувань переховується на тимчасово окупованій території Луганщини.

Згодом з’ясувалося, що неподалік від місця перебування ветерана у рабстві в одного з колаборантів утримувався діючий військовослужбовець Національної гвардії України.

Офіцер загону спеціальної розвідки Артем Дибленко розповів, що операція була складною та ризикованою.

Фактично відбувалися дві паралельні спецоперації — хлопців до певного етапу виводили окремо один від одного.

За його словами, ані боєць НГУ, ані ветеран ЗСУ не знали деталей операції, повністю довірившись розвідникам і чітко виконуючи їхні вказівки.

