Уникальная спецоперация. Украинские воины вернули из ТОТ ветерана ВСУ и нацгвардейца

Украинские защитники провели уникальную спецоперацию и уволили из оккупации ветерана ВСУ и военнослужащего Нацгвардии, который более 3 лет был в плену и рабстве в Луганской области.

Украинские воины вывезли из ВОТ ветерана ВСУ и нацгвардейца

Бойцы отряда специальной разведки Военно-морских сил "Ангелы" провели операцию, в рамках которой вернули домой 29-летнего ветерана Вооруженных сил Украины и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Оба мужчины более трех лет считались пропавшими без вести, но, как выяснилось, находились в плену и рабстве на временно оккупированной территории.

Мать уволенного ветерана, также военнослужащей Вооруженных сил Украины, обратилась к военной омбудсменке Ольге Решетиловой. Она сообщила, что ее сын после многочисленных пыток скрывается на временно оккупированной территории Луганской области.

Впоследствии выяснилось, что недалеко от места нахождения ветерана в рабстве у одного из коллаборантов удерживался действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Офицер отряда специальной разведки Артём Дыбленко рассказал, что операция была сложной и рискованной.

Фактически происходили две параллельные спецоперации — ребят до определенного этапа выводили отдельно друг от друга.

По его словам, ни боец НГУ, ни ветеран ВСУ не знали деталей операции, полностью доверившись разведчикам и четко следуя их указаниям.