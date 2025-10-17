Уникальная спецоперация. Украинские воины вернули из ТОТ ветерана ВСУ и нацгвардейца

Украинские защитники провели уникальную спецоперацию и уволили из оккупации ветерана ВСУ и военнослужащего Нацгвардии, который более 3 лет был в плену и рабстве в Луганской области.
Главные тезисы
Украинские воины вывезли из ВОТ ветерана ВСУ и нацгвардейца
Бойцы отряда специальной разведки Военно-морских сил "Ангелы" провели операцию, в рамках которой вернули домой 29-летнего ветерана Вооруженных сил Украины и 34-летнего военнослужащего Национальной гвардии.
Оба мужчины более трех лет считались пропавшими без вести, но, как выяснилось, находились в плену и рабстве на временно оккупированной территории.
Мать уволенного ветерана, также военнослужащей Вооруженных сил Украины, обратилась к военной омбудсменке Ольге Решетиловой. Она сообщила, что ее сын после многочисленных пыток скрывается на временно оккупированной территории Луганской области.
Офицер отряда специальной разведки Артём Дыбленко рассказал, что операция была сложной и рискованной.
Фактически происходили две параллельные спецоперации — ребят до определенного этапа выводили отдельно друг от друга.
По его словам, ни боец НГУ, ни ветеран ВСУ не знали деталей операции, полностью доверившись разведчикам и четко следуя их указаниям.
