Уряд під час засідання 4 червня офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.

Що передбачає Матриця реформ

Як пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Матриця реформ є великим планом змін, який повинен систематизувати реформи, а також включити:

офіційно затверджені рекомендації та документи Європейської комісії;

структурні маяки Міжнародного валютного фонду (МВФ);

план за програмою Ukraine Facility;

умови Світового банку.

Бо є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання нашої економіки та відновлення нашої країни. Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Протягом поточного року, за словами Шмигаля, Україна готується зробити більше 200 реформ. Наразі вже сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.

Які пріоритети під час реформування

Прем'єр-міністр додав, що наразі пріоритети виглядають наступним чином:

макроекономічні політики. Це база для відновлення економіки та фінансової стійкості;

інституційні зміни. Мова йде про антикорупційну боротьбу, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей України та регіональних інституцій;

структурні реформи. Мова йде про політики, що пов'язані з людським капіталом, а також заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища.

Сьогодні ми також запускаємо спеціальний вебпортал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання, — додав він. Поширити