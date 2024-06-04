Уряд затвердив Матрицю реформ України — у чому вона полягає
Категорія
Україна
Дата публікації

Уряд затвердив Матрицю реформ України — у чому вона полягає

Денис Шмигаль
уряд

Уряд під час засідання 4 червня офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов. 

Головні тези:

  • Матриця реформ України є важливим планом змін, що систематизує реформи та включає рекомендації міжнародних партнерів.
  • Уряд планує здійснити понад 200 реформ у поточному році та вже сформував близько 400 індикаторів для їх реалізації.
  • Пріоритети реформування включають макроекономічні політики, інституційні зміни та структурні реформи.
  • Україна запускає спеціальний вебпортал з індикаторами, графіками виконання реформ для прозорості та доступності інформації.
  • Денис Шмигаль наголосив на важливості реформ для зростання економіки та відновлення країни, дозволяючи кожній людині спостерігати зміни в режимі реального часу.

Що передбачає Матриця реформ

Як пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Матриця реформ є великим планом змін, який повинен систематизувати реформи, а також включити:

  • офіційно затверджені рекомендації та документи Європейської комісії;

  • структурні маяки Міжнародного валютного фонду (МВФ);

  • план за програмою Ukraine Facility;

  • умови Світового банку.

Бо є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання нашої економіки та відновлення нашої країни. Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Протягом поточного року, за словами Шмигаля, Україна готується зробити більше 200 реформ. Наразі вже сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.

Які пріоритети під час реформування

Прем'єр-міністр додав, що наразі пріоритети виглядають наступним чином:

  • макроекономічні політики. Це база для відновлення економіки та фінансової стійкості;

  • інституційні зміни. Мова йде про антикорупційну боротьбу, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей України та регіональних інституцій;

  • структурні реформи. Мова йде про політики, що пов'язані з людським капіталом, а також заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища.

Сьогодні ми також запускаємо спеціальний вебпортал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання, — додав він.

За словами Дениса Шмигаля, кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.

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