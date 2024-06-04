Уряд під час засідання 4 червня офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.
Головні тези:
- Матриця реформ України є важливим планом змін, що систематизує реформи та включає рекомендації міжнародних партнерів.
- Уряд планує здійснити понад 200 реформ у поточному році та вже сформував близько 400 індикаторів для їх реалізації.
- Пріоритети реформування включають макроекономічні політики, інституційні зміни та структурні реформи.
- Україна запускає спеціальний вебпортал з індикаторами, графіками виконання реформ для прозорості та доступності інформації.
- Денис Шмигаль наголосив на важливості реформ для зростання економіки та відновлення країни, дозволяючи кожній людині спостерігати зміни в режимі реального часу.
Що передбачає Матриця реформ
Як пояснив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Матриця реформ є великим планом змін, який повинен систематизувати реформи, а також включити:
офіційно затверджені рекомендації та документи Європейської комісії;
структурні маяки Міжнародного валютного фонду (МВФ);
план за програмою Ukraine Facility;
умови Світового банку.
Протягом поточного року, за словами Шмигаля, Україна готується зробити більше 200 реформ. Наразі вже сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.
Які пріоритети під час реформування
Прем'єр-міністр додав, що наразі пріоритети виглядають наступним чином:
макроекономічні політики. Це база для відновлення економіки та фінансової стійкості;
інституційні зміни. Мова йде про антикорупційну боротьбу, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей України та регіональних інституцій;
структурні реформи. Мова йде про політики, що пов'язані з людським капіталом, а також заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища.
За словами Дениса Шмигаля, кожна людина в режимі реального часу зможе побачити, що Україна змінюється.
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