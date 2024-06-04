Правительство во время заседания 4 июня официально утвердило Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.

Что предполагает Матрица реформ

Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Матрица реформ является крупным планом изменений, который должен систематизировать реформы, а также включить:

официально утверждены рекомендации и документы Европейской комиссии;

структурные маяки Международного валютного фонда (МВФ);

план по программе Ukraine Facility;

условия Всемирного банка

Ибо есть четкая приоритетность, последовательность и оценка влияния каждой реформы на рост нашей экономики и восстановление нашей страны. Эта матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы методологией Центра роста Гарвардского университета. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

В текущем году, по словам Шмыгаля, Украина готовится сделать более 200 реформ. В настоящее время уже сформировано около 400 индикаторов их реализации.

Какие приоритеты во время реформирования

Премьер-министр добавил, что в настоящее время приоритеты выглядят следующим образом:

макроэкономические политики Это основа для восстановления экономики и финансовой устойчивости;

институциональные конфигурации. Речь идет об антикоррупционной борьбе, реформе правоохранительных органов, повышении возможностей Украины и региональных институций;

структурные реформы Речь идет о политике, связанной с человеческим капиталом, а также мерах по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды.

Сегодня мы также запускаем специальный вебпортал, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения, добавил он. Поделиться