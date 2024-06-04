Правительство утвердило Матрицу реформ Украины — в чем она заключается
Категория
Украина
Дата публикации

Правительство утвердило Матрицу реформ Украины — в чем она заключается

Денис Шмыгаль
Правительство
Читати українською

Правительство во время заседания 4 июня официально утвердило Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.

Главные тезисы

  • Матрица реформ в Украине составляет крупный план изменений, включая рекомендации международных партнеров и структурные маяки МВФ.
  • Приоритеты реформ включают макроэкономические политики, институциональные изменения и структурные реформы, направленные на восстановление страны.
  • Украина запускает веб-портал с индикаторами выполнения реформ для обеспечения прозрачности и доступности информации для всех граждан.
  • Премьер-министр подчеркнул важность реформ для роста экономики и финансовой устойчивости Украины.
  • План реформ разработан с участием Всемирного банка и проанализирован методологией Центра роста Гарвардского университета, обеспечивая последовательность и оценку влияния каждой реформы.

Что предполагает Матрица реформ

Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Матрица реформ является крупным планом изменений, который должен систематизировать реформы, а также включить:

  • официально утверждены рекомендации и документы Европейской комиссии;

  • структурные маяки Международного валютного фонда (МВФ);

  • план по программе Ukraine Facility;

  • условия Всемирного банка

Ибо есть четкая приоритетность, последовательность и оценка влияния каждой реформы на рост нашей экономики и восстановление нашей страны. Эта матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы методологией Центра роста Гарвардского университета.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

В текущем году, по словам Шмыгаля, Украина готовится сделать более 200 реформ. В настоящее время уже сформировано около 400 индикаторов их реализации.

Какие приоритеты во время реформирования

Премьер-министр добавил, что в настоящее время приоритеты выглядят следующим образом:

  • макроэкономические политики Это основа для восстановления экономики и финансовой устойчивости;

  • институциональные конфигурации. Речь идет об антикоррупционной борьбе, реформе правоохранительных органов, повышении возможностей Украины и региональных институций;

  • структурные реформы Речь идет о политике, связанной с человеческим капиталом, а также мерах по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды.

Сегодня мы также запускаем специальный вебпортал, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения, добавил он.

По словам Дениса Шмыгаля, каждый человек в режиме реального времени сможет увидеть, что Украина меняется.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие реформы готовит Украина в ближайшее время — ответ премьера
Денис Шмыгаль
Шмыгаль
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Сенат США повторно рассмотрит помощь Украины без миграционной реформы
США
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Еврокомиссия поддержала план реформ Украины на 50 млрд евро
Флаги Украины и ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?