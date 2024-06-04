Правительство во время заседания 4 июня официально утвердило Матрицу реформ и порядок мониторинга выполнения предоставленных Украине международными партнерами рекомендаций и условий.
Главные тезисы
- Матрица реформ в Украине составляет крупный план изменений, включая рекомендации международных партнеров и структурные маяки МВФ.
- Приоритеты реформ включают макроэкономические политики, институциональные изменения и структурные реформы, направленные на восстановление страны.
- Украина запускает веб-портал с индикаторами выполнения реформ для обеспечения прозрачности и доступности информации для всех граждан.
- Премьер-министр подчеркнул важность реформ для роста экономики и финансовой устойчивости Украины.
- План реформ разработан с участием Всемирного банка и проанализирован методологией Центра роста Гарвардского университета, обеспечивая последовательность и оценку влияния каждой реформы.
Что предполагает Матрица реформ
Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Матрица реформ является крупным планом изменений, который должен систематизировать реформы, а также включить:
официально утверждены рекомендации и документы Европейской комиссии;
структурные маяки Международного валютного фонда (МВФ);
план по программе Ukraine Facility;
условия Всемирного банка
В текущем году, по словам Шмыгаля, Украина готовится сделать более 200 реформ. В настоящее время уже сформировано около 400 индикаторов их реализации.
Какие приоритеты во время реформирования
Премьер-министр добавил, что в настоящее время приоритеты выглядят следующим образом:
макроэкономические политики Это основа для восстановления экономики и финансовой устойчивости;
институциональные конфигурации. Речь идет об антикоррупционной борьбе, реформе правоохранительных органов, повышении возможностей Украины и региональных институций;
структурные реформы Речь идет о политике, связанной с человеческим капиталом, а также мерах по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды.
По словам Дениса Шмыгаля, каждый человек в режиме реального времени сможет увидеть, что Украина меняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-