Попередньо всі 27 членів ЄС погодилися підтримати багаторічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро.
У ЄС підтримують виділення 50 млрд євро Україні
Під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, що 1 лютого ЄС має затвердити нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility.
Він додав, що цього року Україна очікує, що ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.
Тако США мають надати Україні цьогоріч 11,8 млрд доларів бюджетної підтримки. Рішення Конгресу очікується найближчим часом.
Допомога Україні від ЄС
Нагадаємо, що проти виділення пакета допомоги Україні виступали Словаччина та Угорщина.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з Шмигалем в Ужгороді пообіцяв, що його країна не блокуватиме рішення.
25 січня міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Орбан не буде блокувати допомогу для України від ЄС на 50 мільярдів євро.
Водночас, за даними Politico, ЄС готовий розглянути позбавлення Угорщини права голосу, якщо вона знову заблокує допомогу Україні.
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