Усі 27 членів ЄС попередньо підтримують виділення 50 млрд євро для України — Шмигаль
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Усі 27 членів ЄС попередньо підтримують виділення 50 млрд євро для України — Шмигаль

Денис Шмигаль
Уряд України
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Попередньо всі 27 членів ЄС погодилися підтримати багаторічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро.

У ЄС підтримують виділення 50 млрд євро Україні

Під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, що 1 лютого ЄС має затвердити нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму.

Він додав, що цього року Україна очікує, що ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року.

Для покриття дефіциту українського бюджету нам важливо було б залучити близько 18 млрд євро від Євросоюзу.

Тако США мають надати Україні цьогоріч 11,8 млрд доларів бюджетної підтримки. Рішення Конгресу очікується найближчим часом.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, що проти виділення пакета допомоги Україні виступали Словаччина та Угорщина.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з Шмигалем в Ужгороді пообіцяв, що його країна не блокуватиме рішення.

25 січня міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Орбан не буде блокувати допомогу для України від ЄС на 50 мільярдів євро.

Я переконана, що Угорщина відмовиться від своєї блокади. Міністр закордонних справ Сійярто дав нам позитивний сигнал, і я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо затвердити допомогу Україні. Якщо ні, ми знайдемо інше рішення, — сказала вона німецькому виданню RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Водночас, за даними Politico, ЄС готовий розглянути позбавлення Угорщини права голосу, якщо вона знову заблокує допомогу Україні.

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