В обмін на зброю та солдатів. Путін подарував Кім Чен Ину десятки диких тварин

Кремлівський диктатор Володимир Путін подарував північнокорейському поплічнику Ким Чен Ину понад 70 диких тварин на знак “дружби”.

Що відомо про передачу Росією КНДР диких тварин в обмін на військову допомогу

Зазначається, що тварин з Московського зоопарку помістили у контейнери та літаками відправили до КНДР.

Мова йде про двох ведмедів, двох яків, п'ять білих какаду, 25 фазанів і 40 качок-мандаринок.

Тварини історично займали важливе місце в міждержавних відносинах. Їх дарували на знак підтримки, доброти та турботи, - заявив міністр охорони навколишнього середовища країни-агресорки Олександр Козлов. Поширити

Володимир Путін та Ким Чен Ин

Він також зазначив, що передані тварини доволі молоді, щоб продовжувати розмножуватись.

За інформацією журналістів видання, зоозахисники вже розкритикували спосіб, у який тварин з Московського зоопарку доправили до КНДР.

Що не так із зоопарком у Пхеньяні

У 2004 році аналітики з Lonely Planet у своєму путівнику назвали зоопарк у Пхеньяні похмурим і нудним місцем, якого краще за все уникати.

В ньому мешкають близько 5 тис тварин, і багато хто з них зазнає цькування і бійок одна з одною.

журналісти зазначили, що в зоопарку в Пхеньяні живе шимпанзе Азалія, яка відома тим, що викурює пачку сигарет на день. Зі свого боку північнокорейські чиновники стверджують, що тварина "не затягується".

Що відомо про участь КНДР у війні проти України

Як зазначив президент Володимир Зеленський, наразі КНДР вже відправила до російської Курської області 11 тис військових, однак їхня кількість незабаром може зрости до 100 тис осіб.

За словами анонімних джерел, режим Кім Чен Ина має можливість розгорнути до 100 тисяч військовослужбовців для підтримки РФ.

Цілком ймовірно, це станеться, якщо альянс між КНДР та Росією буде міцнішати.

Окрім цього РФ отримала від Північної Кореї значну кількість ракетних і артилерійських систем великої дальності, які вже використовуються в Курській області.