Кремлевский диктатор Владимир Путин подарил северокорейскому приспешнику Ким Чен Ину более 70 диких животных в знак "дружбы".

Что известно о передаче Россией КНДР диких животных в обмен на военную помощь

Отмечается, что животных из Московского зоопарка поместили в контейнеры и отправили самолетами в КНДР.

Речь идет о двух медведях, двух яковах, пяти белых какаде, 25 фазанах и 40 утках-мандаринках.

Животные исторически занимали важное место в межгосударственных отношениях. Их дарили в знак поддержки, доброты и заботы, — заявил министр охраны окружающей среды страны-агрессорки Александр Козлов. Поделиться

Владимир Путин и Ким Чен Ин

Он также отметил, что переданные животные достаточно молоды, чтобы продолжать размножаться.

По информации журналистов издания, зоозащитники уже раскритиковали способ, которым животных из Московского зоопарка доставили в КНДР.

Что не так с зоопарком в Пхеньяне

В 2004 году аналитики из Lonely Planet в своем путеводителе назвали зоопарк в Пхеньяне мрачным и скучным местом, которого лучше избегать.

В нем проживают около 5 тыс животных, и многие из них испытывают травлю и драк друг с другом.

журналисты отметили, что в зоопарке в Пхеньяне живет шимпанзе Азалия, которая известна тем, что выкуривает пачку сигарет в день. Со своей стороны северокорейские чиновники утверждают, что животное "не затягивается".

Что известно об участии КНДР в войне против Украины

Как отметил президент Владимир Зеленский, в настоящее время КНДР уже отправила в российскую Курскую область 11 тыс военных, однако их количество вскоре может возрасти до 100 тыс человек.

По словам анонимных источников, режим Ким Чен Ина может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки РФ.

По всей вероятности, это произойдет, если альянс между КНДР и Россией будет крепнуть.

Кроме этого, РФ получила от Северной Кореи значительное количество ракетных и артиллерийских систем большой дальности, которые уже используются в Курской области.