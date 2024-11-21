Кремлевский диктатор Владимир Путин подарил северокорейскому приспешнику Ким Чен Ину более 70 диких животных в знак "дружбы".
Главные тезисы
- В знак дружбы и военной помощи Путин подарил Ким Чен Ину более 70 диких животных из Московского зоопарка.
- КНДР получила животных в обмен на собственное оружие и отправку военных в Украину.
- Зоопарк в Пхеньяне находится в плохих условиях, что вызывает критику со стороны журналистов и зоозащитников.
- КНДР уже отправила значительное количество военных для поддержки России в конфликте с Украиной.
- В альянсе между КНДР и Россией возможно участие до 100 тыс. военных, что может усилить конфликт в регионе.
Что известно о передаче Россией КНДР диких животных в обмен на военную помощь
Отмечается, что животных из Московского зоопарка поместили в контейнеры и отправили самолетами в КНДР.
Речь идет о двух медведях, двух яковах, пяти белых какаде, 25 фазанах и 40 утках-мандаринках.
Он также отметил, что переданные животные достаточно молоды, чтобы продолжать размножаться.
По информации журналистов издания, зоозащитники уже раскритиковали способ, которым животных из Московского зоопарка доставили в КНДР.
Что не так с зоопарком в Пхеньяне
В 2004 году аналитики из Lonely Planet в своем путеводителе назвали зоопарк в Пхеньяне мрачным и скучным местом, которого лучше избегать.
В нем проживают около 5 тыс животных, и многие из них испытывают травлю и драк друг с другом.
журналисты отметили, что в зоопарке в Пхеньяне живет шимпанзе Азалия, которая известна тем, что выкуривает пачку сигарет в день. Со своей стороны северокорейские чиновники утверждают, что животное "не затягивается".
Что известно об участии КНДР в войне против Украины
Как отметил президент Владимир Зеленский, в настоящее время КНДР уже отправила в российскую Курскую область 11 тыс военных, однако их количество вскоре может возрасти до 100 тыс человек.
По словам анонимных источников, режим Ким Чен Ина может развернуть до 100 тысяч военнослужащих для поддержки РФ.
По всей вероятности, это произойдет, если альянс между КНДР и Россией будет крепнуть.
Кроме этого, РФ получила от Северной Кореи значительное количество ракетных и артиллерийских систем большой дальности, которые уже используются в Курской области.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-