В ОП назвали єдину умову припинення війни в Україні
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В ОП назвали єдину умову припинення війни в Україні

Михайло Подоляк
Джерело:  Михайло Подоляк

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна домагається поразки окупаційної армії РФ у розв'язаній Кремлем злочинній війні, а не тимчасового перемир’я. 

Головні тези:

  • Справжній мир в Україні можливий лише після поразки окупаційної армії РФ у розв'язаній війні, а не тимчасового перемир'я.
  • Тимчасове перемир'я може сприяти лише зміцненню окупації Росією українських територій та підготовці до нового етапу агресії.
  • Реальне відновлення України можливе лише за умови повернення всіх окупованих Росією територій та відсутності поступок агресору.
  • Тимчасове припинення бойових дій не розв'яже проблеми мільйонів українців, які залишаються під окупацією та під загрозою посягань з боку Росії.
  • Радник керівника ОП підкреслює, що відмова від членства в НАТО та поступки Росії лише підтримають окупацію та агресію.

Чому мир в Україні можливий лише за умови поразки окупаційної армії РФ

Слід пам'ятати, що справжній мир не може бути досягнутий ціною поступок агресору, які лише розпалюють його апетит. Інакше - тільки шлях до катастрофи, - підкреслює Подоляк.

За його словами, наразі не існує гарантій, які б унеможливили повторний напад злочинної армії РФ у разі укладення мирного договору на умовах поступок країні-агресору.

Чому тимчасове перемир’я не є шляхом до завершення війни

У випадку заморозки конфлікту Росія отримає перевагу і поводитиметься ще більш зухвало.

Точно сформує активну мережу країн-провокаторів, які почнуть більш активно дестабілізувати регіони. Кремль також використає цей час для переозброєння й підготовки до нового етапу агресії чи агресій, - переконаний Подоляк.

Він зазначив, що тимчасове перемир’я дасть змогу країні-агресорці закрепити окупацію українських територій і затвердить право Росії на подальшу агресію і захоплення нових територій.

Окрім цього, як зазначає Подоляк, Росія у обов’язковому порядку буде наполягати на умовах відмови України від членства в НАТО.

Це дасть РФ надію та можливість утримувати Україну у своїй орбіті впливу. І це позбавляє будь-якого сенсу такі концепції, як "суверенітет" та "суб’єктність". Це абсолютний нонсенс для сучасного світу, - наголошує радник керівника ОП.

Він зазначив, що реальне відновлення України можливе лише за умови повернення всіх окупованих Росією територій.

Тимчасове припинення бойових дій не зупинить страждання мільйонів українців, які залишаються під окупацією, не дасть біженцям мотивацію повернутися з-за кордону, не зможе привабити інвесторів.

Ще раз: мільйони громадян, у яких просто зараз Росія краде майно, житло, бізнеси, не зможуть повернутися, - наголошує Подоляк.

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