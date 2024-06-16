За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Україна домагається поразки окупаційної армії РФ у розв'язаній Кремлем злочинній війні, а не тимчасового перемир’я.

Чому мир в Україні можливий лише за умови поразки окупаційної армії РФ

Слід пам'ятати, що справжній мир не може бути досягнутий ціною поступок агресору, які лише розпалюють його апетит. Інакше - тільки шлях до катастрофи, - підкреслює Подоляк. Поширити

За його словами, наразі не існує гарантій, які б унеможливили повторний напад злочинної армії РФ у разі укладення мирного договору на умовах поступок країні-агресору.

Чому тимчасове перемир’я не є шляхом до завершення війни

У випадку заморозки конфлікту Росія отримає перевагу і поводитиметься ще більш зухвало.

Точно сформує активну мережу країн-провокаторів, які почнуть більш активно дестабілізувати регіони. Кремль також використає цей час для переозброєння й підготовки до нового етапу агресії чи агресій, - переконаний Подоляк. Поширити

Він зазначив, що тимчасове перемир’я дасть змогу країні-агресорці закрепити окупацію українських територій і затвердить право Росії на подальшу агресію і захоплення нових територій.

Окрім цього, як зазначає Подоляк, Росія у обов’язковому порядку буде наполягати на умовах відмови України від членства в НАТО.

Це дасть РФ надію та можливість утримувати Україну у своїй орбіті впливу. І це позбавляє будь-якого сенсу такі концепції, як "суверенітет" та "суб’єктність". Це абсолютний нонсенс для сучасного світу, - наголошує радник керівника ОП. Поширити

Він зазначив, що реальне відновлення України можливе лише за умови повернення всіх окупованих Росією територій.

Тимчасове припинення бойових дій не зупинить страждання мільйонів українців, які залишаються під окупацією, не дасть біженцям мотивацію повернутися з-за кордону, не зможе привабити інвесторів.