В ОП назвали единственное условие прекращения войны в Украине
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В ОП назвали единственное условие прекращения войны в Украине

Михаил Подоляк
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Источник:  Михаил Подоляк

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина добивается поражения оккупационной армии РФ в развязанной Кремлем преступной войне, а не временного перемирия.

Главные тезисы

  • Поражение оккупационной армии РФ необходимо для реального восстановления мира в Украине.
  • Временное перемирие может укрепить оккупацию территорий и подготовить новую агрессию.
  • Отказ от членства в НАТО и уступки России поддержат оккупацию и агрессию.
  • Заморозка конфликта даст преимущество России и утвердит ее право на агрессию и захват территорий.
  • Реальное восстановление возможно только при возвращении всех оккупированных Россией территорий.

Почему мир в Украине возможен только при поражении оккупационной армии РФ

Следует помнить, что настоящий мир не может быть достигнут ценой уступок агрессору, только разжигающим его аппетит. Иначе – только путь к катастрофе, – подчеркивает Подоляк.

По его словам, пока не существует гарантий, которые сделали бы невозможным повторное нападение преступной армии РФ в случае заключения мирного договора на условиях уступок стране-агрессору.

Почему временное перемирие не является путём до завершения войны

В случае заморозки конфликта Россия получит преимущество и будет вести себя еще более дерзко.

Точно сформирует активную сеть провокаторов, которые начнут более активно дестабилизировать регионы. Кремль также использует это время для перевооружения и подготовки к новому этапу агрессии или агрессии, убежден Подоляк.

Он отметил, что временное перемирие позволит стране-агрессорке закрепить оккупацию украинских территорий и утвердит право России на дальнейшую агрессию и захват новых территорий.

Кроме того, как отмечает Подоляк, Россия в обязательном порядке будет настаивать на условиях отказа Украины от членства в НАТО.

Это даст РФ надежду и возможность удерживать Украину на своей орбите влияния. И это лишает всякого смысла таких концепций, как "суверенитет" и "субъектность". Это абсолютный нонсенс для современного мира, отмечает советник руководителя ОП.

Он отметил, что реальное восстановление Украины возможно только при возвращении всех оккупированных Россией территорий.

Временное прекращение боевых действий не остановит страдания миллионов остающихся под оккупацией украинцев, не даст беженцам мотивацию вернуться из-за границы, не сможет привлечь инвесторов.

Еще раз: миллионы граждан, у которых прямо сейчас Россия ворует имущество, жилье, бизнесы, не смогут вернуться, - подчеркивает Подоляк.

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