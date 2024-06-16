По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Украина добивается поражения оккупационной армии РФ в развязанной Кремлем преступной войне, а не временного перемирия.
Главные тезисы
- Поражение оккупационной армии РФ необходимо для реального восстановления мира в Украине.
- Временное перемирие может укрепить оккупацию территорий и подготовить новую агрессию.
- Отказ от членства в НАТО и уступки России поддержат оккупацию и агрессию.
- Заморозка конфликта даст преимущество России и утвердит ее право на агрессию и захват территорий.
- Реальное восстановление возможно только при возвращении всех оккупированных Россией территорий.
Почему мир в Украине возможен только при поражении оккупационной армии РФ
По его словам, пока не существует гарантий, которые сделали бы невозможным повторное нападение преступной армии РФ в случае заключения мирного договора на условиях уступок стране-агрессору.
Почему временное перемирие не является путём до завершения войны
В случае заморозки конфликта Россия получит преимущество и будет вести себя еще более дерзко.
Он отметил, что временное перемирие позволит стране-агрессорке закрепить оккупацию украинских территорий и утвердит право России на дальнейшую агрессию и захват новых территорий.
Кроме того, как отмечает Подоляк, Россия в обязательном порядке будет настаивать на условиях отказа Украины от членства в НАТО.
Он отметил, что реальное восстановление Украины возможно только при возвращении всех оккупированных Россией территорий.
Временное прекращение боевых действий не остановит страдания миллионов остающихся под оккупацией украинцев, не даст беженцам мотивацию вернуться из-за границы, не сможет привлечь инвесторов.
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