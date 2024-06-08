За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ не полишає спроб атакувати оборонні позиції українських військових. А напрямком найзапекліших боїв залишається район Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- За інформацією ОСУВ "Хортиця", в районі Покровська на Донеччині тривають найзапекліші бої з армією РФ.
- Окупаційна армія РФ продовжує обстрілювати позиції українських захисників на Покровському та Курахівському напрямках.
- Українські військові відбили 220 ворожих атак у районі Покровська за останній тиждень.
- Військовим доводиться перебувати поряд із тілами російських окупантів і використовувати їх для додаткового захисту на передовій.
- Умови бойових дій на сході України не дозволяють навіть винести тіла з окопів через інтенсивний артилерійський обстріл.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що наразі окупаційна армія РФ переважає українських військових за кількістю живої сили.
Зокрема, за його словами, на одному з напрямків, 47-ома ОМБ "Магура" відбиває атаки одразу трьох бригад російських загарбників.
Волошин додав, що протягом останнього тижня в районі Покровська українськими військовими було відбито 220 ворожих атак.
Що українські військові кажуть про втрати російських окупантів на фронті
За словами українських військових у коментарі журналістам видання Business Insider, українським військовим на передові часто доводиться перебувати в окопах та брустверах поряд із тілами вбитих російських окупантів, які не має змоги евакуювати.
Зокрема, за словами одного з ветеранів російської-української війни зі США, після захоплення одного з окопів російських окупантів, йому та бойовим товаришам довелось скласти з тіл загиблих загарбників своєрідний бруствер для додаткового захисту та щоб не розводити щурів в окопі.
Однак, як розповідають інші бійці, скласти мертвих росіян назовні біля окопа – це ще не найгірший варіант.
Іноді українським військовим після захоплення російських окопів доводиться сидіти і спати на мішках з трупами росіян.
Усе через інтенсивний артилерійський обстріл, який не дає змогу навіть винести тіла з бліндажів, не те що евакуювати їх в тил.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-