За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, окупаційна армія РФ не полишає спроб атакувати оборонні позиції українських військових. А напрямком найзапекліших боїв залишається район Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

Ворожа армія не полишає спроб, продовжує обстрілювати позиції наших захисників. Ворог активізував свої зусилля зокрема й на Покровському напрямку. Найбільш інтенсивні та жорсткі бої протягом останніх двох тижнів тривають на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог намагається там прорвати оборону наших військ на вузькій ділянці фронту в районі населених пунктів Старомихайлівка-Бердичі своїми найбільш підготовленими підрозділами, - зазначив Волошин. Поширити

Речник ОСУВ “Хортиця” підкреслив, що наразі окупаційна армія РФ переважає українських військових за кількістю живої сили.

Зокрема, за його словами, на одному з напрямків, 47-ома ОМБ "Магура" відбиває атаки одразу трьох бригад російських загарбників.

Волошин додав, що протягом останнього тижня в районі Покровська українськими військовими було відбито 220 ворожих атак.

Це населені пункти Калинове, Євгенівка, Сокіл, Невельське, Яснобродівка, Уманське та Новоселівка. Наші захисники вживають заходів, щоб не допустити просування російських військ вглиб наших територій. Вчора на цьому напрямку було знищено понад 260 окупантів убитими та пораненими, - зазначив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Що українські військові кажуть про втрати російських окупантів на фронті

За словами українських військових у коментарі журналістам видання Business Insider, українським військовим на передові часто доводиться перебувати в окопах та брустверах поряд із тілами вбитих російських окупантів, які не має змоги евакуювати.

Зокрема, за словами одного з ветеранів російської-української війни зі США, після захоплення одного з окопів російських окупантів, йому та бойовим товаришам довелось скласти з тіл загиблих загарбників своєрідний бруствер для додаткового захисту та щоб не розводити щурів в окопі.

Ми забрали тіла росіян, які були в окопах, а потім помістили їх на протилежній стороні окопу, навпроти нових російських позицій. Наче довбані мішки з піском — це те, для чого ми їх використовуємо, - розповідає військовий. Поширити

Однак, як розповідають інші бійці, скласти мертвих росіян назовні біля окопа – це ще не найгірший варіант.

Іноді українським військовим після захоплення російських окопів доводиться сидіти і спати на мішках з трупами росіян.

Усе через інтенсивний артилерійський обстріл, який не дає змогу навіть винести тіла з бліндажів, не те що евакуювати їх в тил.