В ОСГВ "Хортица" назвали направление самых ожесточенных боев с армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В ОСГВ "Хортица" назвали направление самых ожесточенных боев с армией РФ

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ не оставляет попыток атаковать оборонные позиции украинских военных. А направлением самых ожесточенных боев остается район Покровска Донецкой области.

Главные тезисы

  • На востоке Украины продолжаются самые жестокие бои с оккупационной армией РФ, особенно на Покровском и Кураховском направлениях.
  • Оккупационная армия РФ не оставляет попыток атаковать оборонные позиции украинских военных, что приводит к тяжелым потерям с обеих сторон.
  • Украинским защитникам приходится использовать тела погибших российских оккупантов в качестве дополнительной защиты на передовой из-за условий боевых действий.
  • Оккупанты активизировали свои усилия на Покровском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских войск в районе населенных пунктов Старомихайловка-Бердичи.
  • Украинские военные отразили 220 вражеских атак в районе Покровска за последнюю неделю, что свидетельствует о высокой боеспособности и решимости защитников страны.

Что известно о ситуации на восточном фронте

Вражеская армия не оставляет попыток, продолжает обстреливать позиции наших защитников. Враг активизировал свои усилия в том числе и на Покровском направлении. Наиболее интенсивные и жесткие бои в последние две недели продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается там прорвать оборону наших войск на узком участке фронта в районе населенных пунктов Старомихайловка-Бердичи своими наиболее подготовленными подразделениями, – отметил Волошин.

Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что оккупационная армия РФ преобладает украинских военных по количеству живой силы.

В частности, по его словам, на одном из направлений, 47-ая ОМБ "Магура" отбивает атаки сразу трех бригад российских захватчиков.

Волошин добавил, что в течение последней недели в районе Покровска украинскими военными были отбиты 220 вражеских атак.

Это населенные пункты Калиново, Евгеньевка, Сокол, Невельское, Яснобродовка, Уманское и Новоселовка. Наши защитники принимают меры, чтобы не допустить продвижения российских войск в глубь наших территорий. Вчера на этом направлении было уничтожено более 260 окупантов убитыми и ранеными, - отметил спикер ОСГВ "Хортица".

Что украинские военные говорят о потерях российских окупантов на фронте

По словам украинских военных в комментарии журналистам издания Business Insider, украинским военным на передовые часто приходится находиться в окопах и брустверах рядом с телами убитых российских оккупантов, которые не могут эвакуировать.

В частности, по словам одного из ветеранов русско-украинской войны из США, после захвата одного из окопов российских оккупантов, ему и боевым товарищам пришлось сложить из тел погибших захватчиков своеобразный бруствер для дополнительной защиты и чтобы не разводить крыс в окопе.

Мы забрали тела россиян, находившихся в окопах, а затем поместили их на противоположной стороне окопа, напротив новых российских позиций. Как долбанные мешки с песком – это то, для чего мы их используем, – рассказывает военный.

Однако, как рассказывают другие бойцы, сложить мертвых россиян наружу у окопа – это еще не самый плохой вариант.

Иногда украинским военным после захвата российских окопов приходится сидеть и спать на мешках с трупами россиян.

Все из-за интенсивного артиллерийского обстрела, который не позволяет даже вынести тела из блиндажей, не только эвакуировать их в тыл.

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