По словам спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина, оккупационная армия РФ не оставляет попыток атаковать оборонные позиции украинских военных. А направлением самых ожесточенных боев остается район Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- На востоке Украины продолжаются самые жестокие бои с оккупационной армией РФ, особенно на Покровском и Кураховском направлениях.
- Оккупационная армия РФ не оставляет попыток атаковать оборонные позиции украинских военных, что приводит к тяжелым потерям с обеих сторон.
- Украинским защитникам приходится использовать тела погибших российских оккупантов в качестве дополнительной защиты на передовой из-за условий боевых действий.
- Оккупанты активизировали свои усилия на Покровском направлении, пытаясь прорвать оборону украинских войск в районе населенных пунктов Старомихайловка-Бердичи.
- Украинские военные отразили 220 вражеских атак в районе Покровска за последнюю неделю, что свидетельствует о высокой боеспособности и решимости защитников страны.
Что известно о ситуации на восточном фронте
Спикер ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что оккупационная армия РФ преобладает украинских военных по количеству живой силы.
В частности, по его словам, на одном из направлений, 47-ая ОМБ "Магура" отбивает атаки сразу трех бригад российских захватчиков.
Волошин добавил, что в течение последней недели в районе Покровска украинскими военными были отбиты 220 вражеских атак.
Что украинские военные говорят о потерях российских окупантов на фронте
По словам украинских военных в комментарии журналистам издания Business Insider, украинским военным на передовые часто приходится находиться в окопах и брустверах рядом с телами убитых российских оккупантов, которые не могут эвакуировать.
В частности, по словам одного из ветеранов русско-украинской войны из США, после захвата одного из окопов российских оккупантов, ему и боевым товарищам пришлось сложить из тел погибших захватчиков своеобразный бруствер для дополнительной защиты и чтобы не разводить крыс в окопе.
Однако, как рассказывают другие бойцы, сложить мертвых россиян наружу у окопа – это еще не самый плохой вариант.
Иногда украинским военным после захвата российских окопов приходится сидеть и спать на мешках с трупами россиян.
Все из-за интенсивного артиллерийского обстрела, который не позволяет даже вынести тела из блиндажей, не только эвакуировать их в тыл.
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