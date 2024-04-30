В Україні створюють третю бойову бригаду Держприкордонслужби "Гарт"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби під назвою “Гарт”.

Що відомо про створення третьої бойової бригади ДПСУ "Гарт"

Прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. І дотепер прикордонні загони та сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують бити ворога, демонструючи неабияку міць та витримку. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ

За його словами, символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби — "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах.

Міністр додав, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів РФ півночі та Харківщини — лише частина супротиву, який триває і досі.

Це непростий, але достойний шлях, який веде нас до мети — виходу на кордони 1991-го року. До безпечної та мирної України, — написав Клименко. Поширити

Ця бригада буде частиною “Гвардії наступу” — рекрутингової кампанії Міністерства внутрішніх справ України, що має на меті формування штурмових бригад у складі Національної гвардії, Національної поліції та Прикордонної служби.

На сьогодні до “Гвардії наступу” відносяться сім бригад Нацгвардії (“Буревій”, “Спартан”, “Азов”, “Хартія”, “Рубіж”, “Червона калина”, “Кара-Даг”), дві бригади ДПСУ (“Помста” і “Сталевий кордон”) та одна бригада поліції “Лють”.

Приєднатись до бригад можна, заповнивши анкету на сайті storm.mvs.gov.ua.

В Україні 30 квітня відзначається День прикордонника

30 квітня українські прикордонники відзначають своє професійне свято. З цього приводу їх вирішили привітати глава держави Володимир Зеленський та головнокомандувачі ЗСУ Олександр Сирський.

Президент звертає увагу на те, що наші воїни-прикордонники не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма Силами оборони та безпеки України боронять нашу державу і людей на різних напрямках фронту.

На переконання Володимира Зеленського, обов'язково настане час, коли українські прикордонники працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону.

Як зазначає головнокомандувач ЗСУ, 30 квітня — дуже символічний день в історії українських прикордонників.

Як відомо, він присвячений подіям кінця квітня 1918 року, коли донецька група Армії Української Народної Республіки під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши від російської окупації Барвінкове, Слов’янськ, Бахмут, Костянтинівку, Микитівку, Колпаків та велику частину українського Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Росією.

Олександр Сирський наголошує, що українські прикордонники повинні знову повернуться на сучасні міжнародно визнані кордони України.