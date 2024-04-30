В Украине создают третью боевую бригаду Госпогранслужбы "Гарт"

Министр внутренних дел Игорь Клименко объявил о создании третьей боевой бригады Государственной пограничной службы под названием "Гарт".

Что известно о создании третьей боевой бригады ГНСУ "Гарт"

Пограничники смело проявили себя в боях в 2014 году. И поныне пограничные отряды и сформированные боевые бригады Гвардии Наступления "Стальная граница" и "Месть" продолжают избивать врага, демонстрируя недюжинную мощь и выдержку. Игорь Клименко Министр внутренних дел

По его словам, символично сегодня объявить о создании третьей боевой бригады Госпогранслужбы — "Гарт", бойцы которой уже усиливают Силы обороны на восточных рубежах.

Министр добавил, что оборона острова Змеиный, Мариуполя, битва за Киев, освобождение от оккупантов РФ севера и Харьковщины — лишь часть продолжающегося сопротивления.

Это непростой, но достойный путь, который ведет нас к цели — выходу на границы 1991 года. В безопасную и мирную Украину, — написал Клименко. Поделиться

Эта бригада будет частью "Гвардии наступления" — рекрутинговой кампании Министерства внутренних дел Украины, направленной на формирование штурмовых бригад в составе Национальной гвардии, Национальной полиции и Пограничной службы.

На сегодняшний день к "Гвардии наступления" относятся семь бригад Нацгвардии ("Буревой", "Спартан", "Азов", "Хартия", "Рубеж", "Красная калина", "Кара-Даг"), две бригады ГНСУ ("Месть" ” и “Стальная граница”) и одна бригада полиции “Лют”.

Присоединиться к бригадам можно, заполнив анкету на сайте storm.mvs.gov.ua .

В Украине 30 апреля отмечается День пограничника

30 апреля украинские пограничники отмечают свой профессиональный праздник. По этому поводу их решили приветствовать глава государства Владимир Зеленский и главнокомандующие ВСУ Александр Сырский.

Президент обращает внимание на то, что наши воины-пограничники не только защищают государственную границу, но и вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство и людей на разных направлениях фронта.

По убеждению Владимира Зеленского, обязательно придет время, когда украинские пограничники будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы.

Как отмечает главнокомандующий ВСУ, 30 апреля очень символический день в истории украинских пограничников.

Как известно, он посвящен событиям конца апреля 1918 года, когда донецкая группа Армии Украинской Народной Республики под командованием полковника Владимира Сикевича, освободив от российской оккупации Барвенково, Славянск, Бахмут, Константиновку, Никитовку, Колпаков и большую часть украинского Донбасса. признана граница Украинской Народной Республики с Россией.

Александр Сырский отмечает, что украинские пограничники должны снова вернутся на современные международно признанные границы Украины.