"Великий прекрасний закон" Трампа ударив по українських біженцях у США — що відомо

Адміністрація Трампа вирішила призупинити чи скоротити виплату допомоги у розмірі 210 доларів на одну особу на продовольство за програмою SNAP.

Українські біженці у США стали жертвами “Великого прекрасного закону” Трампа

Близько 300 тис українських біженців, які мають статус тимчасового захисту в США, у зв’язку з політикою адміністрації президента США Дональда Трампа щодо скорочення соціальних програм в межах так званого "Великого прекрасного закону" опинилися у серйозній кризовій ситуації з продовольством через втрату допомоги за програмою SNAP.

Про це повідомив Юрій Боєчко генеральний директор неприбуткової організації Hope For Ukraine, під час спілкування з подкастером Адамомо Класфельдом.

Боєчко розповів про загрозу призупинення виплат українським біженцям в США в межах програми додаткової продовольчої допомоги SNAP.

Це була хвиля шоку, яка прокотилася по всьому нашому офісу та всій спільноті українських біженців, які тут перебувають. Тому що, фактично, наприкінці жовтня вони почали отримувати ці листи, в яких їх повідомляли про те, що через їхній імміграційний статус їхні виплати в межах SNAP будуть припинені або значно зменшені. Поширити

У Сполучених Штатах перебуває близько 300 тисяч українських біженців, які приїхали до Америки, рятуючись від повномасштабної війни. Більшість з них приїхали на основі статусу тимчасового захисту. Цей статус дозволяє легально перебувати в США два роки. Нині усі вони легально знаходяться в США.

На основі цих нових змін, які є результатом "Великого прекрасного закону (Big Beautiful Bill)" (скорочення податків і видатків на вимогу президента США Дональда Трампа, у тому числі скорочення програм соціального захисту — ред.), я називаю його найжорстокішим скороченням "Великого прекрасного закону", фактично спрямованим на найвразливіше населення Сполучених Штатів. У цьому випадку ми говоримо про українських біженців, біженців війни, але це зачіпає не лише українських біженців війни. Це зачіпає усіх, хто має статус тимчасового захисту.

Він зауважує, що з 1 листопада тисячі різних людей, не лише українців, втратили доступ до гуманітарної допомоги за програмою SNAP. Середня допомога за програмою SNAP для одної особи становить 210 доларів.

Ця допомога була надзвичайно важливою для сімей з чотирма або шістьма дітьми. Одна така родина втрачає близько тисячі доларів. За ці кошти вони могли купувати їжу.

За його словами, в умовах, коли не відомо, чи буде продовжено статус тимчасового захисту, і з втратою пільг за програмою SNAP, українські біженці постають перед вибором — платити за оренду житла, але не харчуватися, або харчуватися і бути виселеними.