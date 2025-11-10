"Великий прекрасный закон" Трампа ударил по украинским беженцам в США — что известно

Администрация Трампа решила приостановить или сократить выплату пособия в размере 210 долларов на одного человека на продовольствие по программе SNAP.

Украинские беженцы в США стали жертвами "Великого прекрасного закона" Трампа

Около 300 тыс украинских беженцев, имеющих статус временной защиты в США, в связи с политикой администрации президента США Дональда Трампа по сокращению социальных программ в рамках так называемого "Великого прекрасного закона" оказались в серьезной кризисной ситуации с продовольствием из-за потери помощи по программе SNAP.

Об этом сообщил Юрий Боечко генеральный директор некоммерческой организации Hope For Ukraine, во время общения с подкастером Адамомо Класфельдом.

Боечко рассказал об угрозе приостановки выплат украинским беженцам в США в рамках программы дополнительной продовольственной помощи SNAP.

Это была волна шока, которая прокатилась по всему нашему офису и всему сообществу находящихся здесь украинских беженцев. Потому что фактически в конце октября они начали получать эти письма, в которых их сообщали о том, что из-за их иммиграционного статуса их выплаты в пределах SNAP будут прекращены или значительно уменьшены. Поделиться

В Соединенных Штатах находится около 300 тысяч приехавших в Америку украинских беженцев, спасаясь от полномасштабной войны. Большинство из них приехали на основе статуса временной защиты. Этот статус позволяет легально находиться в США два года. В настоящее время все они легально находятся в США.

На основе этих новых изменений, которые являются результатом "Большого прекрасного закона (Big Beautiful Bill)" (сокращение налогов и расходов по требованию президента США Дональда Трампа, в том числе сокращение программ социальной защиты — ред.), я называю его жесточайшим сокращением "Великого прекрасного закона", фактически направленным на самое уязвимое население. В этом случае мы говорим об украинских беженцах, беженцах войны, но это затрагивает не только украинских беженцев войны. Это касается всех, кто имеет статус временной защиты.

Он отмечает, что с 1 ноября тысячи разных людей, не только украинцев, потеряли доступ к гуманитарной помощи по программе SNAP. Средняя помощь по программе SNAP для одного человека составляет 210 долларов.

Эта помощь была очень важна для семей с четырьмя или шестью детьми. Одна такая семья теряет около тысячи долларов. За эти деньги они могли покупать еду.

По его словам, в условиях, когда неизвестно, будет ли продлен статус временной защиты, и с потерей льгот по программе SNAP, украинские беженцы предстают перед выбором — платить за аренду жилья, но не питаться или питаться и быть выселенными.