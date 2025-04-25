Війна РФ проти України — 63 боєзіткнення відбулося на фронті від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 25.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Торецькому напрямку сьогодні противник атакував шість разів — в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Зараз точаться два боєзіткнення.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Маркового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів — в бік Рідкодуба, Нової Кругляківки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Нового і Торського. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, боєзіткнення тривають.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Миролюбівки, Малинівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, вісім боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Авіаударів зазнали Багатир та Олексіївка.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог три рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському напрямку авіаційних ударів зазнали Козацьке та Антонівка.