Війна РФ проти України — 63 боєзіткнення відбулося на фронті від початку доби

Загалом від початку доби відбулося 63 бойових зіткнення між ЗСУ та армією РФ.
Головні тези:
- Упродовж доби 25 квітня відбулося 63 бойові зіткнення між ЗСУ та армією РФ на різних напрямках.
- Ворог завдав авіаударів по різних районах, таких як Мала Вовча, Нова Кругляківка, Рідкодуб та інші.
- На Гуляйпільському напрямку російська армія завдала авіаційних ударів по району Гуляйполе, а на Придніпровському — по Козацькому та Антонівці.
Актуальна ситуація на фронті 25 квітня
Оперативна інформація станом на 16.00 25.04.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
На Харківському напрямку противник завдав авіаційного удару по району населеного пункту Мала Вовча.
На Куп’янському напрямку противник двічі атакував позиції наших військ в районах Нової Кругляківки, боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів — в бік Рідкодуба, Нової Кругляківки, Нового Миру, Серебрянки та поблизу Нового і Торського. Два боєзіткнення тривають дотепер.
На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Маркового.
На Торецькому напрямку сьогодні противник атакував шість разів — в районі Дачного, Торецька та в напрямку Плещіївки, Щербинівки, Диліївки. Зараз точаться два боєзіткнення.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Миролюбівки, Малинівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, вісім боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Веселе, Новосілка, Привільне та в напрямку Вільного Поля, Одрадного. Авіаударів зазнали Багатир та Олексіївка.
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку ворог три рази намагався просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка та Степове.
На Придніпровському напрямку авіаційних ударів зазнали Козацьке та Антонівка.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 17 атак російських загарбників, чотири боєзіткнення ще тривають. Противник завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБів, здійснив 163 обстріли, зокрема сім — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-