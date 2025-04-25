Война РФ против Украины — 63 боестолкновения произошло на фронте с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Торецком направлении сегодня противник атаковал шесть раз — в районе Дачного, Торецкого и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас ведутся два боестолкновения.

На Краматорском направлении противник однажды атаковал позиции Сил обороны в направлении Маркова.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз — в сторону Редкодуба, Новой Кругляковки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Нового и Торского. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка и в направлении Миролюбовки, Малиновки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 11 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля, Отрадного. Авиаудары получили Богатырь и Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг три раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении авиационных ударов получили Казацкое и Антоновка.