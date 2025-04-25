Война РФ против Украины — 63 боестолкновения произошло на фронте с начала суток

Всего с начала суток произошло 63 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте произошло 63 боевых столкновения между ВСУ и армией РФ на разных направлениях.
- Вражеские войска совершили авиаудары по ряду районов, включая Малую Волчью, Новую Кругляковку, Редкодуб и другие.
- Силы обороны Украины активно сдерживают натиск противника и отразили множество атак, выявляются утраты неприятеля.
Актуальная ситуация на фронте 25 апреля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 25.04.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волча.
На Купянском направлении противник дважды атаковал позиции наших войск в районах Новой Кругляковки, боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз — в сторону Редкодуба, Новой Кругляковки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Нового и Торского. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении противник однажды атаковал позиции Сил обороны в направлении Маркова.
На Торецком направлении сегодня противник атаковал шесть раз — в районе Дачного, Торецкого и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас ведутся два боестолкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка и в направлении Миролюбовки, Малиновки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 11 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля, Отрадного. Авиаудары получили Богатырь и Алексеевка.
На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг три раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.
На Приднепровском направлении авиационных ударов получили Казацкое и Антоновка.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали 17 атак российских захватчиков, четыре боестолкновения еще продолжаются. Противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБов, совершил 163 обстрела, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня.
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