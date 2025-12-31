"Віримо у мир і боремось за нього". Зеленський привітав Україну з Новим роком

Зеленський привітав українців із Новим роком

Глава держави зазначив, що ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців.

Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам — тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зауважив, що далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою.