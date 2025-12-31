"Віримо у мир і боремось за нього". Зеленський привітав Україну з Новим роком

Президент України Володимир Зеленський звернувся з новорічним привітанням до співгромадян.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський вітає українців з Новим роком у новорічному зверненні.
- Він підкреслив важливість віри в мир та постійної боротьби за нього.
- Зеленський звернув увагу на роль українських захисників у забезпеченні миру і свободи.
Зеленський привітав українців із Новим роком
Глава держави зазначив, що ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців.
Зеленський зауважив, що далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою.
Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність — те, що попри все. Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!
