"Віримо у мир і боремось за нього". Зеленський привітав Україну з Новим роком
"Віримо у мир і боремось за нього". Зеленський привітав Україну з Новим роком

Володимир Зеленський
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся з новорічним привітанням до співгромадян.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський вітає українців з Новим роком у новорічному зверненні.
  • Він підкреслив важливість віри в мир та постійної боротьби за нього.
  • Зеленський звернув увагу на роль українських захисників у забезпеченні миру і свободи.

Зеленський привітав українців із Новим роком

Глава держави зазначив, що ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців.

Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам — тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зауважив, що далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою.

Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність — те, що попри все. Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!

