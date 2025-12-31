"Верим в мир и боремся за него". Зеленский поздравил Украину с Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с новогодним поздравлением к согражданам.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и подчеркнул важность веры в мир и постоянной борьбы за него.
- Президент отметил роль украинских защитников в обеспечении мира и свободы, признав их вклад в сохранение достоинства и свободы не только для Украины, но и для всех сторонников свободы.
- Зеленский призвал всех украинцев взять с собой опыт, надежду, веру и способность к сообществу и человечности, продолжая верить в мир и бороться за него.
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом
Глава государства отметил, что еще один год проходит, отданный преданностью и устойчивостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев.
Зеленский заметил, что дальше идем вместе с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой.
Берем с собой способность к сообществу и человечность — то, что, несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!
