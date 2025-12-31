"Верим в мир и боремся за него". Зеленский поздравил Украину с Новым годом

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Глава государства отметил, что еще один год проходит, отданный преданностью и устойчивостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев.

Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам, тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский заметил, что дальше идем вместе с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой.