"Верим в мир и боремся за него". Зеленский поздравил Украину с Новым годом
Украина
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с новогодним поздравлением к согражданам.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и подчеркнул важность веры в мир и постоянной борьбы за него.
  • Президент отметил роль украинских защитников в обеспечении мира и свободы, признав их вклад в сохранение достоинства и свободы не только для Украины, но и для всех сторонников свободы.
  • Зеленский призвал всех украинцев взять с собой опыт, надежду, веру и способность к сообществу и человечности, продолжая верить в мир и бороться за него.

Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Глава государства отметил, что еще один год проходит, отданный преданностью и устойчивостью, принципиальностью и ежедневным трудом украинцев.

Этот год стал возможным благодаря нашим защитникам, тем, кто отстоял его не только для Украины, но и для всех, кто ценит свободу и достоинство.

Зеленский заметил, что дальше идем вместе с тем, что нас держит: опытом и памятью, родным словом, надеждой и верой.

Берем с собой способность к сообществу и человечность — то, что, несмотря ни на что. Верим в мир, боремся за него и работаем ради этого. С Новым годом, дорогие украинцы!

