Вихваляв окупантів РФ. Священник Московського патріархату з Вінниччини отримав підозру
Категорія
Україна
Дата публікації

Вихваляв окупантів РФ. Священник Московського патріархату з Вінниччини отримав підозру

СБУ
СБУ

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Вінницької єпархії УПЦ (МП), який публічно підтримував збройну агресію Росії проти України та чекав приходу російських військ.

Головні тези:

  • Священник з Вінниччини отримав підозру за підтримку збройної агресії Росії проти України.
  • Дії священника спрямовані на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні, що підтверджує необхідність притягнення злочинців до відповідальності.
  • УПЦ (МП) продовжує розбурхувати ситуацію всередині України через поширення пропагандистської літератури, що виправдовує війну РФ проти України.

Священника з Вінниччини заарештовано за публічну підтримку дій російської армії в Україні

Йдеться про настоятеля храму Калинівського благочиння, який публічно виправдовував збройну агресію РФ та очікував на прихід окупантів на Вінниччину.

За матеріалами справи, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв Путіна та закликав до підтримки рашистів.

Також він поширював прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Телеграм.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

УПЦ МП продовжує розхитувати ситуацію всередині України

У мережі церковних лавок Української православної церкви (Московського патріархату) було виявлено та заблоковано канал розповсюдження антиукраїнської літератури.

СБУ повідомляє, що вилучила проросійські видання, які пропагували релігійну нетерпимість та виправдовували війну РФ проти нашої країни.

Ворожу літературу було знайдено в Ужгороді, Житомирі, Миколаєві та Києві на території однієї з мереж церковних лавок УПЦ (МП).

Власники цих крамниць гуртом замовляли пропагандистську літературу в типографії на Тернопільщині. Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що у знайдених примірниках виправдовувалася збройна агресія РФ проти України, містилися заклики до міжконфесійної ворожнечі та релігійної нетерпимості.

Окрім того, наголошується, що триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення злочинців до відповідальності.

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