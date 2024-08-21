Восхвалял оккупантов РФ. Священник Московского патриархата из Винницкой области получил подозрение
Категория
Украина
Дата публикации

Восхвалял оккупантов РФ. Священник Московского патриархата из Винницкой области получил подозрение

СБУ
СБУ
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Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Винницкой епархии УПЦ МП, публично поддерживавшего вооруженную агрессию России против Украины и ожидавшего прихода российских войск.

Главные тезисы

  • Священник из Винницкой области оказался под подозрением за поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.
  • Действия клирика направлены на расшатывание общественно-политической обстановки в регионе.
  • Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий священника.

Священник из Винницкой области арестован за публичную поддержку действий армии РФ в Украине

Речь идет о настоятеле храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и ожидал прихода оккупантов в Винницкую область.

По материалам дела, в общении с верующими протоиерей восхвалял Путина и призвал к поддержке рашистов.

Также он распространял прокремлевские нарративы среди прихожан религиозной общины через Телеграм.

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в регионе.

Во время обысков в доме фигуранта изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которую он использовал для распространения враждебной пропаганды.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Фигурант находится под круглосуточным домашним арестом. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

УПЦ МП продолжает расшатывать ситуацию внутри Украины

В сети церковных лавок Украинской православной церкви (Московского патриархата) был обнаружен и заблокирован канал распространения антиукраинской литературы.

СБУ сообщает, что изъяла пророссийские издания, пропагандировавшие религиозную нетерпимость и оправдывавшие войну РФ против нашей страны.

Вражеская литература была найдена в Ужгороде, Житомире, Николаеве и Киеве на территории одной из сетей церковных лавок УПЦ МП.

Владельцы этих магазинов заказывали пропагандистскую литературу в типографии на Тернопольщине. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в найденных экземплярах оправдывалась вооруженная агрессия РФ против Украины, содержались призывы к межконфессиональной вражде и религиозной нетерпимости.

Кроме того, отмечается, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения преступников к ответственности.

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