Влада РФ влаштувала розбірки з Пентагоном через "таємну операцію України"
Категорія
Світ
Дата публікації

Влада РФ влаштувала розбірки з Пентагоном через "таємну операцію України"

Бєлоусов
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Джерело:  The New York Times

Як вдалося дізнатися американським журналістам, новий глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов кілька тижнів тому зателефонував очільнику Пентагона Ллойду Остіну, щоб наскаржитися на про "українську таємну операцію" проти Росії.

Головні тези:

  • Бєлоусов намагався налякати Пентагон потенційним загостренням напруженості між Москвою і Вашингтоном.
  • Україна проводить масштабні операції проти російських об'єктів без узгодження з союзниками, що викликає занепокоєння американських посадовців.
  • Пентагон запевнив, що не був у курсі “таємної операції України”, але наголосив на серйозності ситуації.

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Інсайдери видання розповідають, що Остін отримав "незвичне прохання" від Бєлоусова про бажання поговорити телефоном.

12 липня глава МО РФ поскаржився своєму американському колезі на те, що його команда виявила “таємну операцію України” проти Росії.

У Москві переконані в тому, що її проводили з дозволу Штатів.

Чи знав Пентагон про цю змову, і про те, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном? — запитав Бєлоусов у Остіна.

За словами журналістів, керівництво Пентагону були здивоване скаргою Бєлоусова і не знало про подібну операцію.

Але що б не сказав Бєлоусов, всі три посадовці (Пентагона — ред.) сказали, що це було сприйнято досить серйозно, що американці зв'язалися з українцями і сказали, по суті, якщо ви думаєте про те, щоб зробити щось подібне, не робіть цього, — пише видання.

Україна проводить чимало своїх масштабних операцій без узгоджень з союзниками

Як зазначають журналісти, попри сильну залежність України від США у військовій, розвідувальній та дипломатичній підтримці, Київ не завжди ділиться зі Штатами своїми планами військових операцій, особливо тих, що спрямовані проти російських об'єктів у тилу ворога.

До прикладу, йдеться про:

  • удар по російській авіабазі на західному узбережжі Криму;

  • вибух вантажівки, що зруйнував частину мосту через Керченську протоку;

  • удари безпілотників у глиб території Росії.

Видання звертає увагу на те, що українські офіційні особи відмовилися коментувати це питання.

Кремль також відмовився від коментарів, а МО Росії не відповіло на запит про коментар.

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