Власти РФ устроили разборки с Пентагоном из-за "тайной операции Украины"

Как удалось узнать американским журналистам, новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов несколько недель назад позвонил руководителю Пентагона Ллойду Остину, чтобы пожаловаться на "украинскую тайную операцию" против России.

В России снова паникуют из-за успешных действий Украины в тылу

Инсайдеры издания рассказывают, что Остин получил "необычную просьбу" от Белоусова о желании поговорить по телефону.

12 июля глава МО РФ пожаловался своему американскому коллеге на то, что его команда обнаружила "тайную операцию Украины" против России.

В Москве убеждены в том, что она проводилась с разрешения Штатов.

Знал ли Пентагон об этом заговоре и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном? — спросил Белоусов у Остина. Поделиться

По словам журналистов, руководство Пентагона было удивлено жалобой Белоусова и не знало о подобной операции.

Но что бы ни сказал Белоусов, все три чиновника (Пентагона — ред.) сказали, что это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, по сути, если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого, — пишет издание. Поделиться

Украина проводит многие свои масштабные операции без согласований с союзниками

Как отмечают журналисты, несмотря на сильную зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, Киев не всегда делится со Штатами своими планами военных операций, особенно направленных против российских объектов в тылу врага.

К примеру, речь идет о:

ударе по российской авиабазе на западном побережье Крыма;

взрыве грузовика, который разрушил часть моста через Керченский пролив;

удары беспилотников вглубь территории России.

Издание обращает внимание на то, что украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос.

Кремль также отказался от комментариев, а МО России не ответило на запрос о комментарии.