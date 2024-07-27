Власти РФ устроили разборки с Пентагоном из-за "тайной операции Украины"
Категория
Мир
Дата публикации

Власти РФ устроили разборки с Пентагоном из-за "тайной операции Украины"

Андрей Белоусов
Read in English
Читати українською
Источник:  The New York Times

Как удалось узнать американским журналистам, новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов несколько недель назад позвонил руководителю Пентагона Ллойду Остину, чтобы пожаловаться на "украинскую тайную операцию" против России.

Главные тезисы

  • Белоусов пытался напугать Пентагон потенциальным обострением напряженности между Москвой и Вашингтоном.
  • Украина проводит масштабные операции против российских объектов без согласования с союзниками, что вызывает обеспокоенность американских чиновников.
  • Пентагон заверил, что не был в курсе “тайной операции Украины”, но отметил серьезность ситуации.

В России снова паникуют из-за успешных действий Украины в тылу

Инсайдеры издания рассказывают, что Остин получил "необычную просьбу" от Белоусова о желании поговорить по телефону.

12 июля глава МО РФ пожаловался своему американскому коллеге на то, что его команда обнаружила "тайную операцию Украины" против России.

В Москве убеждены в том, что она проводилась с разрешения Штатов.

Знал ли Пентагон об этом заговоре и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном? — спросил Белоусов у Остина.

По словам журналистов, руководство Пентагона было удивлено жалобой Белоусова и не знало о подобной операции.

Но что бы ни сказал Белоусов, все три чиновника (Пентагона — ред.) сказали, что это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, по сути, если вы думаете о том, чтобы сделать что-то подобное, не делайте этого, — пишет издание.

Украина проводит многие свои масштабные операции без согласований с союзниками

Как отмечают журналисты, несмотря на сильную зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, Киев не всегда делится со Штатами своими планами военных операций, особенно направленных против российских объектов в тылу врага.

К примеру, речь идет о:

  • ударе по российской авиабазе на западном побережье Крыма;

  • взрыве грузовика, который разрушил часть моста через Керченский пролив;

  • удары беспилотников вглубь территории России.

Издание обращает внимание на то, что украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос.

Кремль также отказался от комментариев, а МО России не ответило на запрос о комментарии.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Часть Черноморского флота остается в Крыму — спикер ВМС ВСУ назвал причину
Черноморский флот
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 23 атаки армии РФ на Покровском направлении с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сухопутные войска ВСУ уничтожили почти 8 тыс дронов РФ за неделю
Дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?