Власти РФ устроили разборки с Пентагоном из-за "тайной операции Украины"

Как удалось узнать американским журналистам, новый глава Минобороны РФ Андрей Белоусов несколько недель назад позвонил руководителю Пентагона Ллойду Остину, чтобы пожаловаться на "украинскую тайную операцию" против России.
Главные тезисы
- Белоусов пытался напугать Пентагон потенциальным обострением напряженности между Москвой и Вашингтоном.
- Украина проводит масштабные операции против российских объектов без согласования с союзниками, что вызывает обеспокоенность американских чиновников.
- Пентагон заверил, что не был в курсе “тайной операции Украины”, но отметил серьезность ситуации.
В России снова паникуют из-за успешных действий Украины в тылу
Инсайдеры издания рассказывают, что Остин получил "необычную просьбу" от Белоусова о желании поговорить по телефону.
12 июля глава МО РФ пожаловался своему американскому коллеге на то, что его команда обнаружила "тайную операцию Украины" против России.
В Москве убеждены в том, что она проводилась с разрешения Штатов.
По словам журналистов, руководство Пентагона было удивлено жалобой Белоусова и не знало о подобной операции.
Украина проводит многие свои масштабные операции без согласований с союзниками
Как отмечают журналисты, несмотря на сильную зависимость Украины от США в военной, разведывательной и дипломатической поддержке, Киев не всегда делится со Штатами своими планами военных операций, особенно направленных против российских объектов в тылу врага.
К примеру, речь идет о:
ударе по российской авиабазе на западном побережье Крыма;
взрыве грузовика, который разрушил часть моста через Керченский пролив;
удары беспилотников вглубь территории России.
Издание обращает внимание на то, что украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос.
Кремль также отказался от комментариев, а МО России не ответило на запрос о комментарии.
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