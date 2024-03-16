WP попереджає про загрозу для України через брак боєприпасів для ППО

Триває повномасштабна війна в Україні проти РФ і на тлі того, що допомога США "застопорилася", скоро в нашій країні можуть виникнути серйозні проблеми з відбиттям атак супротивника з повітря.
Нестача боєприпасів для ППО загрожує небезпекою містам України
Скоро українці зможуть збивати тільки одну ворожу ракету з п'яти, стверджує джерело WP.
Українські політики розповіли американським і європейським чиновникам, що "боєприпаси для деяких із систем протиракетної оборони можуть бути майже витрачені до кінця березня".
Видання посилається на слова двох чиновників, які минулого місяця зустрічалися з українцями на конференції з безпеки.
За його словами, це може вплинути на життя на тих територіях, які останнім часом жили нормально завдяки ефективності роботи протиповітряної оборони.
Військова допомога Україні: що відомо
Американський Конгрес уже тривалий час не може схвалити виділення мільярдної допомоги Україні, на якій наполягає американський президент-демократ Джо Байден. Проти виділення коштів виступають опонент Байдена — кандидат в американські лідери — республіканець Дональд Трамп і його соратники.
Варто зазначити, що влада США — найбільший військовий спонсор України, країна надала Києву з початку повномасштабного вторгнення РФ допомоги на понад 40 млрд дол.
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