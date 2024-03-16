WP предупреждает об угрозе для Украины из-за нехватки боеприпасов для ПВО

Идет полномасштабная война в Украине против РФ и на фоне того, что помощь США "застопорилась", скоро в нашей стране могут возникнуть серьезные проблемы с отражением атак противника с воздуха.

Нехватка боеприпасов для ПВО чревата опасностью для городов Украины

Вскоре украинцы смогут сбивать только одну вражескую ракету из пяти, утверждает источник WP.

Украинские политики рассказали американским и европейским чиновникам, что "боеприпасы для некоторых систем противоракетной обороны могут быть почти потрачены до конца марта".

Издание ссылается на слова двух чиновников, которые в прошлом месяце встречались с украинцами на конференции по безопасности.

Хотя Украина пыталась сбить четыре из каждых пяти ракет, запущенных по ее городам, вскоре она сможет поразить только одну из пяти, заявил один из собеседников. Поделиться

По его словам, это может повлиять на жизнь на тех территориях, которые жили в последнее время нормально благодаря эффективности работы противовоздушной обороны.

Военная помощь Украине: что известно

Американский Конгресс уже долгое время не может одобрить выделение миллиардной помощи Украине, на которой настаивает американский президент-демократ Джо Байден. Против выделения средств выступают оппонент Байдена — кандидат в американские лидеры — республиканец Дональд Трамп и его соратники.

Западные СМИ писали, что Палата представителей Конгресса может направить свой проект закона о выделении помощи Киеву. Журналисты выяснили, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон предложил отказаться от старой схемы выделения помощи Украине, а превратить ее в ленд-лиз или заем. Поделиться

Стоит отметить, что власти США — крупнейший военный спонсор Украины, страна предоставила Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ помощи более чем на 40 млрд дол.