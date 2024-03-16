WP предупреждает об угрозе для Украины из-за нехватки боеприпасов для ПВО

Идет полномасштабная война в Украине против РФ и на фоне того, что помощь США "застопорилась", скоро в нашей стране могут возникнуть серьезные проблемы с отражением атак противника с воздуха.
Нехватка боеприпасов для ПВО чревата опасностью для городов Украины
Вскоре украинцы смогут сбивать только одну вражескую ракету из пяти, утверждает источник WP.
Украинские политики рассказали американским и европейским чиновникам, что "боеприпасы для некоторых систем противоракетной обороны могут быть почти потрачены до конца марта".
Издание ссылается на слова двух чиновников, которые в прошлом месяце встречались с украинцами на конференции по безопасности.
По его словам, это может повлиять на жизнь на тех территориях, которые жили в последнее время нормально благодаря эффективности работы противовоздушной обороны.
Военная помощь Украине: что известно
Американский Конгресс уже долгое время не может одобрить выделение миллиардной помощи Украине, на которой настаивает американский президент-демократ Джо Байден. Против выделения средств выступают оппонент Байдена — кандидат в американские лидеры — республиканец Дональд Трамп и его соратники.
Стоит отметить, что власти США — крупнейший военный спонсор Украины, страна предоставила Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ помощи более чем на 40 млрд дол.
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