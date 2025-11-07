Зеленський назвав ймовірне постачання ракет Tomahawk Україні "окремим тиском на Росію"

Зеленський обговорював постачання ракет Tomahawk з виробниками США

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

Як я і казав, ми працюємо над цим питанням із партнерами — передусім зі США, з Білим домом і президентом. Окремо працюємо з виробниками. Володимир Зеленський Президент України

Президент зазначив, що рішення про постачання ракет Tomahawk — це окремий тиск на Росію, тому воно важливе для України.

Президент Трамп не сказав "ні", і різні інституції давали нам позитивні сигнали щодо цього рішення. Безумовно, остаточне рішення — за президентом США.

Зеленський наголосив, що американські виробники готові оперативно відреагувати на схвалення постачань.

Ми проговорювали з виробниками. У разі позитивного сигналу від президента Трампа вони з радістю передадуть або продадуть відповідні системи.

За словами президента, під час перемовин з американською стороною також обговорювалося питання постачання інших далекобійних систем.