Зеленський назвав ймовірне постачання ракет Tomahawk Україні "окремим тиском на Росію"
Україна
Зеленський назвав ймовірне постачання ракет Tomahawk Україні "окремим тиском на Росію"

Джерело:  Суспільне

Американські виробники з радістю продадуть Україні далекобійні ракети Tomahawk. Однак остаточне рішення має ухвалити президент США Дональд Трамп.

Головні тези:

  • Зеленський проводить перемовини щодо постачання ракет Tomahawk для України з американськими виробниками та Білим домом.
  • Постачання ракет Tomahawk розглядається як спосіб тиску на Росію та стримування російської агресії.
  • Рішення про постачання залишається на президенті США, але позитивні сигнали вже отримані від окремих інституцій.

Зеленський обговорював постачання ракет Tomahawk з виробниками США

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.

Як я і казав, ми працюємо над цим питанням із партнерами — передусім зі США, з Білим домом і президентом. Окремо працюємо з виробниками.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент зазначив, що рішення про постачання ракет Tomahawk — це окремий тиск на Росію, тому воно важливе для України.

Президент Трамп не сказав "ні", і різні інституції давали нам позитивні сигнали щодо цього рішення. Безумовно, остаточне рішення — за президентом США.

Зеленський наголосив, що американські виробники готові оперативно відреагувати на схвалення постачань.

Ми проговорювали з виробниками. У разі позитивного сигналу від президента Трампа вони з радістю передадуть або продадуть відповідні системи.

За словами президента, під час перемовин з американською стороною також обговорювалося питання постачання інших далекобійних систем.

Нас цікавить комплект різних рішень. Для нас це стримувальний пакет проти російської агресії й правильна відповідь на удари по нашій цивільній інфраструктурі, передусім енергетиці. Ми працюємо над цим питанням, і що шанси, що нам передадуть (такі системи — ред.), точно є.

