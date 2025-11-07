Зеленський назвав ймовірне постачання ракет Tomahawk Україні "окремим тиском на Росію"

Американські виробники з радістю продадуть Україні далекобійні ракети Tomahawk. Однак остаточне рішення має ухвалити президент США Дональд Трамп.
Головні тези:
- Зеленський проводить перемовини щодо постачання ракет Tomahawk для України з американськими виробниками та Білим домом.
- Постачання ракет Tomahawk розглядається як спосіб тиску на Росію та стримування російської агресії.
- Рішення про постачання залишається на президенті США, але позитивні сигнали вже отримані від окремих інституцій.
Зеленський обговорював постачання ракет Tomahawk з виробниками США
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу.
Президент зазначив, що рішення про постачання ракет Tomahawk — це окремий тиск на Росію, тому воно важливе для України.
Президент Трамп не сказав "ні", і різні інституції давали нам позитивні сигнали щодо цього рішення. Безумовно, остаточне рішення — за президентом США.
Зеленський наголосив, що американські виробники готові оперативно відреагувати на схвалення постачань.
За словами президента, під час перемовин з американською стороною також обговорювалося питання постачання інших далекобійних систем.
Нас цікавить комплект різних рішень. Для нас це стримувальний пакет проти російської агресії й правильна відповідь на удари по нашій цивільній інфраструктурі, передусім енергетиці. Ми працюємо над цим питанням, і що шанси, що нам передадуть (такі системи — ред.), точно є.
