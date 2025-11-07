Зеленский назвал вероятные поставки ракет Tomahawk Украине "отдельным давлением на Россию"
Зеленский назвал вероятные поставки ракет Tomahawk Украине "отдельным давлением на Россию"

Томагавк
Источник:  Суспільне

Американские производители с радостью продадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако окончательное решение должно быть принято президентом США Дональдом Трампом.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает возможные поставки ракет Tomahawk с американскими производителями и Белым домом.
  • Поставки ракет Tomahawk рассматриваются как средство давления на Россию и меру сдерживания российской агрессии.
  • Окончательное решение о поставках остается за президентом США, но получены положительные сигналы от некоторых институтов.

Зеленский обсуждал поставки ракет Tomahawk с производителями США

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Как я и говорил, мы работаем над этим вопросом с партнерами — прежде всего из США, Белого дома и президента. Отдельно работаем с производителями.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что решение о поставках ракет Tomahawk — это отдельное давление на Россию, поэтому важно для Украины.

Президент Трамп не сказал "нет", и разные институты давали нам положительные сигналы по этому решению. Безусловно, окончательное решение — за президентом США.

Зеленский подчеркнул, что американские производители готовы оперативно отреагировать на одобрение поставок.

Мы говорили с производителями. В случае положительного сигнала от президента Трампа, они с радостью передадут или продадут соответствующие системы.

По словам президента, в ходе переговоров с американской стороной также обсуждался вопрос поставки других дальнобойных систем.

Нас интересует комплект разных решений. Для нас это сдерживающий пакет против российской агрессии и правильный ответ на удары по нашей гражданской инфраструктуре, прежде всего, энергетике. Мы работаем над этим вопросом, и что шансы, которые нам передадут (такие системы — ред.), точно есть.

