Зеленский назвал вероятные поставки ракет Tomahawk Украине "отдельным давлением на Россию"

Американские производители с радостью продадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако окончательное решение должно быть принято президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский обсуждал поставки ракет Tomahawk с производителями США

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.

Как я и говорил, мы работаем над этим вопросом с партнерами — прежде всего из США, Белого дома и президента. Отдельно работаем с производителями. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что решение о поставках ракет Tomahawk — это отдельное давление на Россию, поэтому важно для Украины.

Президент Трамп не сказал "нет", и разные институты давали нам положительные сигналы по этому решению. Безусловно, окончательное решение — за президентом США.

Зеленский подчеркнул, что американские производители готовы оперативно отреагировать на одобрение поставок.

Мы говорили с производителями. В случае положительного сигнала от президента Трампа, они с радостью передадут или продадут соответствующие системы.

По словам президента, в ходе переговоров с американской стороной также обсуждался вопрос поставки других дальнобойных систем.