Зеленский назвал вероятные поставки ракет Tomahawk Украине "отдельным давлением на Россию"

Американские производители с радостью продадут Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Однако окончательное решение должно быть принято президентом США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает возможные поставки ракет Tomahawk с американскими производителями и Белым домом.
- Поставки ракет Tomahawk рассматриваются как средство давления на Россию и меру сдерживания российской агрессии.
- Окончательное решение о поставках остается за президентом США, но получены положительные сигналы от некоторых институтов.
Зеленский обсуждал поставки ракет Tomahawk с производителями США
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга.
Президент отметил, что решение о поставках ракет Tomahawk — это отдельное давление на Россию, поэтому важно для Украины.
Президент Трамп не сказал "нет", и разные институты давали нам положительные сигналы по этому решению. Безусловно, окончательное решение — за президентом США.
Зеленский подчеркнул, что американские производители готовы оперативно отреагировать на одобрение поставок.
По словам президента, в ходе переговоров с американской стороной также обсуждался вопрос поставки других дальнобойных систем.
Нас интересует комплект разных решений. Для нас это сдерживающий пакет против российской агрессии и правильный ответ на удары по нашей гражданской инфраструктуре, прежде всего, энергетике. Мы работаем над этим вопросом, и что шансы, которые нам передадут (такие системы — ред.), точно есть.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-