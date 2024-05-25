За словами президента Володимира Зеленського, що кремлівський диктатор Володимир Путін міг мати домовленності з іншими країнами перед нападом на Україну.
Зеленський припускає наявність в Путіна домовленностей з іншими країнами щодо нападу на Україну
При цьому президент підкреслив, що якщо такі домовленності дійсно існують, то мова йде про масштабну зраду.
При цьому глава держави визнав, що наразі жодна західна країна не хоче остаточно зачиняти двері для діалогу з Росією, як це було і після 2014 року.
Чи варто боятись застосування Путіним ядерної зброї
На його думку, якби Путін реально прагнув застосувати ядерну зброю проти України, він зробив би це у перший рік повномасштабного вторгнення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-