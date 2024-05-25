За словами президента Володимира Зеленського, що кремлівський диктатор Володимир Путін міг мати домовленності з іншими країнами перед нападом на Україну.

Зеленський припускає наявність в Путіна домовленностей з іншими країнами щодо нападу на Україну

При цьому президент підкреслив, що якщо такі домовленності дійсно існують, то мова йде про масштабну зраду.

Він неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повномасштабно. Він неадекватний або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами. Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити, — зазначив Зеленський. Поширити

При цьому глава держави визнав, що наразі жодна західна країна не хоче остаточно зачиняти двері для діалогу з Росією, як це було і після 2014 року.

Але багато лідерів трішки залишили. Бо: "А що буде завтра? Ми повинні якось знаходити шанс на завтра. А раптом Україна програє війну? Треба не зачиняти двері тотально з Росією, — підкреслив Зеленський. Поширити

Чи варто боятись застосування Путіним ядерної зброї

На його думку, якби Путін реально прагнув застосувати ядерну зброю проти України, він зробив би це у перший рік повномасштабного вторгнення.