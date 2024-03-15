Під час спільної наради президента Володимира Зеленського з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, главою Міноборони Рустемом Умєровим, начальником Генштабу, керівниками ГУР та СБУ, командувачем Сил безпілотних систем були визначені найуразливіші місця та стратегічні об'єкти на території РФ.

Що відомо про найбільш слабкі місця у обороні РФ на власній території

Сьогодні були важливі військові наради. По-перше, заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського. Вранці він повернувся з Авдіївського напрямку і розповів про ситуацію там, на місці, та на інших ключових ділянках фронту, — зазначив Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що під час наради було узгоджено подальші військові дії.

По-друге, разом з Головкомом, начальником ГШ Анатолієм Баргилевичем, міністром оборони Рустемом Умєровим, головою СБУ Василем Малюком, начальником ГУР МО Кирилом Будановим і заступником Головнокомандувача ЗСУ, відповідальним за напрямок безпілотних систем, Вадимом Сухаревським визначили найуразливіші місця ворога, ті, де ми можемо завдати йому найбільшої шкоди. І будемо завдавати, — зазначив глава держави. Поширити

Зеленський зауважив, що чим більше втрачатиме країна-агресорка РФ і чим більшими будуть її втрати, тим скоріше настане справедливе завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Крім того відбулась нарада з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та інших майбутніх операцій.

В Україні є така зброя, але вона повинна ставати далекобійнішою, масовішою та потужнішою. Визначили відповідні завдання та терміни. Жоден російський теракт не повинен залишатися без відповіді, — зазначив президент. Поширити

Що відомо про узгодження Україною важливих кроків

Президент Володимир Зеленський погодив з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським подальші активні кроки щодо відбиття російської агресії, а також обговорив застосування дронів.

Узгодили сьогодні з головкомом подальші активні кроки. Обговорили сьогодні ж виробництво та застосування наших ударних дронів, далекобійних дронів. По російській логістиці, по їхній системі фінансування війни… Всі чітко розуміють завдання, конкретні цілі. Кабінет міністрів повинен зробити все для створення ще більш технологічних та далекобійних масових дронів. Це має бути конвеєр російської відповідальності за терор, — підкреслив глава держави. Поширити

Він зазначив, що це принциповий момент для України.