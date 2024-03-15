Під час спільної наради президента Володимира Зеленського з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, главою Міноборони Рустемом Умєровим, начальником Генштабу, керівниками ГУР та СБУ, командувачем Сил безпілотних систем були визначені найуразливіші місця та стратегічні об'єкти на території РФ.
Що відомо про найбільш слабкі місця у обороні РФ на власній території
Він підкреслив, що під час наради було узгоджено подальші військові дії.
Зеленський зауважив, що чим більше втрачатиме країна-агресорка РФ і чим більшими будуть її втрати, тим скоріше настане справедливе завершення розв’язаної Кремлем злочинної війни.
Крім того відбулась нарада з представниками Кабміну, ОПК та інших відомств щодо виробництва високотехнологічних дронів для проведення цих та інших майбутніх операцій.
Що відомо про узгодження Україною важливих кроків
Президент Володимир Зеленський погодив з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським подальші активні кроки щодо відбиття російської агресії, а також обговорив застосування дронів.
Він зазначив, що це принциповий момент для України.
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