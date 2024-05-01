Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади керівника Департаменту кібербезпеки СБУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.
Іллю Вітюка звільнили з посади начальника департаменту СБУ
Відповідний указ №257/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.
Контекст звільнення Іллі Вітюка
Раніше журналісти проєкту «Слідство.Інфо» знайшли у Іллі Вітюка нерухомість, яка не відповідає його заробіткам.
Зокрема у грудні 2023 року дружина Вітюка придбала квартиру у столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації Вітюка зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн гривень, але її ринкова вартість становить понад 20 млн.
Журналісти зазначають, що Вітюку не вистачило б офіційного заробітку на цю квартиру.
1 квітня до автора розслідування Євгенія Шульгата в супермаркеті підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Журналіста здивувало, що вони знали його в обличчя.
7 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський призначив провести службову перевірку за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо".
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