Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади керівника Департаменту кібербезпеки СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади керівника Департаменту кібербезпеки СБУ

Офіс Президента України
Ілля Вітюк

Президент України Володимир Зеленський звільнив Іллю Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Іллю Вітюка звільнили з посади начальника департаменту СБУ

Відповідний указ №257/2024 опубліковано на сайті Офісу президента.

Звільнити Вітюк Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, — йдеться в указі.

Контекст звільнення Іллі Вітюка

Раніше журналісти проєкту «Слідство.Інфо» знайшли у Іллі Вітюка нерухомість, яка не відповідає його заробіткам.

Зокрема у грудні 2023 року дружина Вітюка придбала квартиру у столичному житловому комплексі преміум-класу. У декларації Вітюка зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн гривень, але її ринкова вартість становить понад 20 млн.

Журналісти зазначають, що Вітюку не вистачило б офіційного заробітку на цю квартиру.

1 квітня до автора розслідування Євгенія Шульгата в супермаркеті підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Журналіста здивувало, що вони знали його в обличчя.

7 квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський призначив провести службову перевірку за матеріалами, опублікованими "Слідство.Інфо".

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