За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові цілодобово ведуть бої з військовими злочинцями окупаційної армії РФ в районах Часового Яру та Красногорівки на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районах Часового Яру та Красногорівки
Волошин зазначив, що бої із російськими окупантами в районах Часового Яру та Красногорівки тривають цілодобово.
Він підкреслив, що протягом минулої доби на цих напрямках зафіксовано 133 ворожі мінометні та артилерійські обстріли.
Що відомо про прорив армії РФ у Красногорівку
Волошин також зазначив, що українські військові продовжують блокувати угруповання окупаційної армії РФ, яким вдалось прорватись до Красногорівки.
Він також додав, що навіть у таких складних умовах проводиться ротація бійців підрозділів ЗСУ і поповнення свіжими силами.
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