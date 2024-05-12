ЗСУ цілодобово відбивають атаки армії РФ в районі Часового Яру та Красногорівки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ цілодобово відбивають атаки армії РФ в районі Часового Яру та Красногорівки

Військовий ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові цілодобово ведуть бої з військовими злочинцями окупаційної армії РФ в районах Часового Яру та Красногорівки на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію в районах Часового Яру та Красногорівки

Волошин зазначив, що бої із російськими окупантами в районах Часового Яру та Красногорівки тривають цілодобово.

Щодо Часового Яру, у ворога відбулося певне загострення. Там продовжуються ворожі активні штурмові дії. Ситуація на ранок не змінилася. Активні бойові дії тривають вдень і вночі. Ворог жодних територіальних успіхів за останні дні не мав. Російська армія активізувала свої зусилля, але успіхів також не має. Ворог активно застосовує дрони та артилерію по околицях Часового  Яру та по самому місту, — зазначив речник ОСУВ “Хортиця”.

Він підкреслив, що протягом минулої доби на цих напрямках зафіксовано 133 ворожі мінометні та артилерійські обстріли.

Що відомо про прорив армії РФ у Красногорівку

Волошин також зазначив, що українські військові продовжують блокувати угруповання окупаційної армії РФ, яким вдалось прорватись до Красногорівки.

Там ворог також не припиняє спроб штурмувати позиції наших захисників. Щодо Красногорівки, там за добу відбулося близько 200 артилерійських та мінометних обстрілів позицій наших захисників. Ворог провів 10 штурмових дій, здійсни три авіаудари на околицях Красногорівки та три удари дронами. Противник не полишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами... Наші захисники повністю стримують просування ворога вглиб міста. Ситуація в місті та на околицях — повністю під контролем підрозділів ЗСУ, — наголосив речник ОСУВ “Хортиця”.

Він також додав, що навіть у таких складних умовах проводиться ротація бійців підрозділів ЗСУ і поповнення свіжими силами.

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