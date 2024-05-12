Там ворог також не припиняє спроб штурмувати позиції наших захисників. Щодо Красногорівки, там за добу відбулося близько 200 артилерійських та мінометних обстрілів позицій наших захисників. Ворог провів 10 штурмових дій, здійсни три авіаудари на околицях Красногорівки та три удари дронами. Противник не полишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами... Наші захисники повністю стримують просування ворога вглиб міста. Ситуація в місті та на околицях — повністю під контролем підрозділів ЗСУ, — наголосив речник ОСУВ “Хортиця”.