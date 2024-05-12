По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные круглосуточно ведут бои с военными преступниками оккупационной армии РФ в районах Часового Яра и Красногоровки Донецкой области.
Что известно о ситуации в районах Часового Яра и Красногоровки
Волошин отметил, что бои с российскими оккупантами в районах Часового Яра и Красногоровки продолжаются круглосуточно.
Он подчеркнул, что за прошедшие сутки на этих направлениях зафиксировано 133 вражеских минометных и артиллерийских обстрела.
Что известно о прорыве армии РФ в Красногоровку
Волошин также отметил, что украинские военные продолжают блокировать группировку оккупационной армии РФ, которой удалось прорваться в Красногоровку.
Он также добавил, что даже в таких сложных условиях производится ротация бойцов подразделений ВСУ и пополнение свежими силами.
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