ВСУ круглосуточно отбивают атаки армии РФ в районе Часового Яра и Красногоровки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ круглосуточно отбивают атаки армии РФ в районе Часового Яра и Красногоровки

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, украинские военные круглосуточно ведут бои с военными преступниками оккупационной армии РФ в районах Часового Яра и Красногоровки Донецкой области.

Что известно о ситуации в районах Часового Яра и Красногоровки

Волошин отметил, что бои с российскими оккупантами в районах Часового Яра и Красногоровки продолжаются круглосуточно.

Что касается Часового Яра, у неприятеля произошло определенное обострение. Там продолжаются враждебные активные штурмовые действия. Ситуация к утру не изменилась. Активные боевые действия продолжаются день и ночь. Враг никаких территориальных успехов за последние дни не имел. Российская армия активизировала свои усилия, но успехов тоже не имеет. Враг активно применяет дроны и артиллерию по окрестностям Часового Яра и по самому городу, — отметил представитель ОСУВ "Хортица".

Он подчеркнул, что за прошедшие сутки на этих направлениях зафиксировано 133 вражеских минометных и артиллерийских обстрела.

Что известно о прорыве армии РФ в Красногоровку

Волошин также отметил, что украинские военные продолжают блокировать группировку оккупационной армии РФ, которой удалось прорваться в Красногоровку.

Там враг также не останавливает попыток штурмовать позиции наших защитников. По Красногоровке там за сутки произошло около 200 артиллерийских и минометных обстрелов позиций наших защитников. Враг провел 10 штурмовых действий, совершил три авиаудара в окрестностях Красногоровки и три удара дронами. Противник не оставляет попыток штурмовать город небольшими штурмовыми группами... Наши защитники полностью сдерживают продвижение врага в глубь города. Ситуация в городе и в окрестностях — полностью под контролем подразделений ВСУ, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица".

Он также добавил, что даже в таких сложных условиях производится ротация бойцов подразделений ВСУ и пополнение свежими силами.

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