ЗСУ ефектно знищили взвод піхоти армії РФ ще до початку боя — відео

Військові з 79 окремої десантно-штурмової бригади скидами з дрону знищили ворожий взвод ще до початку бою.

Що відомо про знищення окупантів біля Новомихайлівки

У відео показано, як переобладнані до скиду дрони 79-ї бригади здійснюють скиди на залишки особового складу ворога.

Зазначається, що ворог намагався організувати штурм позицій українських захисників, але його оперативно виявив підрозділ аеророзвідки.

У пресслужбі бригади зазначають, що ворог був розбитий за 2 години до початку бою.

Після виявлення артилерія завдала нищівного удару супротивнику, внаслідок чого залишки піхоти почали шукати укриття у вирвах від снарядів.

Російські війська зазнають шалених втрат під час щоденних штурмів позицій 79-ки у районі Новомихайлівки. Ворожу піхоту косить артилерія, а за тих, кому вдається вціліти, беруться наші оператори дронів і втекти від небесної кари не вийде, — зазначили бійці. Поширити

На завершення коптери 79-ї бригади розпочали здійснювати скиди на залишки ворога, внаслідок чого він зазнав втрат у кількості 29 військовослужбовців.

Знищення ворожого взводу відбувалося біля населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

Підрозділи бригади відбивають велику кількість ворожих штурмів, які спрямовані на захоплення населеного пункту Новомихайлівка.

Що відомо про загальну ситуацію на фронті

Аналітики ISW звертають увагу на нещодавнє просування окупаційної армії РФ в районі Бахмута, Авдіївки та на південний захід від Донецька.

При цьому українські військові утримують позиції поблизу Орлівки на Авдіївському напрямку.

Зазначається, що протягом 24 березня тривали позиційні бої на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна.

Зокрема, бойові дії точились в районі Синьківки, біля Тернів та Ямполівки й в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки.

Окрім цього аналітики звертають увагу на просування окупантів армії РФ на південь від Богданівки, що на північний захід від Бахмута та на північ від Кліщіївки.

За інформацією Генштабу, ЗСУ відбили ворожі атаки поблизу Роздолівки, Веселого, Спірного, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Крім того, геолокаційні кадри свідчать про те, що армія РФ нещодавно наступала на захід від Тоненького.

Водночас українські сили утримують позиції на західній околиці Орлівки, попри інформацію про просування окупантів на захід від цього населеного пункту.

При цьому аналітики зазначають, що мало місце незначне просування окупантів на південь від Новомихайлівки.

Позиційні бої тривають на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

Позиційні бої також тривали на заході Запорізької області.

За інформацією українських та російських джерел, бої тривали біля Роботиного та Вербового.

Водночас мілблогери РФ запевняли, що загарбники просунулися до двох кілометрів на північний захід від Вербого впродовж останніх декількох днів.

За словами українських офіційних осіб, 24 березня російські піхотинці безуспішно атакували позиції ЗСУ біля Кринок на лівому березі Херсонщини.