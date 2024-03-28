ВСУ эффектно уничтожили взвод пехоты армии РФ еще до начала боя

Военные из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбросами с дрона уничтожили вражеский взвод еще до начала боя.

Что известно об уничтожении окупантов возле Новомихайловки

В видео показано, как переоборудованные в сброс дроны 79-й бригады осуществляют сбросы на остатки личного состава врага.

Враг пытался организовать штурм позиций украинских защитников, но его оперативно обнаружил подразделение аэроразведки.

В пресс-службе бригады отмечают, что враг был разбит за 2 часа до начала боя.

После обнаружения артиллерия нанесла сокрушительный удар противнику, в результате чего остатки пехоты начали искать укрытие в воронках от снарядов.

Российские войска несут бешеные потери во время ежедневных штурмов позиций 79-ки в районе Новомихайловки. Вражескую пехоту косит артиллерия, а за тех, кому удается уцелеть, берутся наши операторы дронов и уйти от небесной казни не получится, — отметили бойцы. Поделиться

В завершение коптеры 79-й бригады начали осуществлять сбросы на остатки врага, в результате чего он понес потери в количестве 29 военнослужащих.

Уничтожение вражеского взвода происходило у населенного пункта Новомихайловка Донецкой области.

Подразделения бригады отражают большое количество вражеских штурмов, направленных на захват населенного пункта Новомихайловка.

Что известно об общей ситуации на фронте

Аналитики ISW обращают внимание на недавнее продвижение оккупационной армии РФ в районе Бахмута, Авдеевки и юго-западнее Донецка.

При этом украинские военные удерживают позиции вблизи Орловки на Авдеевском направлении.

Отмечается, что 24 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск — Сватово — Кременная.

В частности, боевые действия шли в районе Синьковки, возле Тернов и Ямполевки и в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки.

Кроме этого аналитики обращают внимание на продвижение окупантов армии РФ к югу от Богдановки, что к северо-западу от Бахмута и к северу от Клищиевки.

По информации Генштаба, ВСУ отразили вражеские атаки вблизи Роздолевки, Веселого, Спорного, Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

Кроме того, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что армия РФ недавно наступала к западу от Тоненького.

В то же время, украинские силы удерживают позиции на западной окраине Орловки, несмотря на информацию о продвижении оккупантов к западу от этого населенного пункта.

При этом аналитики отмечают, что имело место незначительное продвижение окупантов к югу от Новомихайловки.

Позиционные бои продолжаются на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

Позиционные бои также продолжались на западе Запорожской области.

По информации украинских и российских источников, бои продолжались у Роботиного и Вербового.

В то же время милблогеры РФ уверяли, что захватчики продвинулись до двух километров северо-западнее Вербого на протяжении последних нескольких дней.

По словам украинских официальных лиц, 24 марта российские пехотинцы безуспешно атаковали позиции ВСУ возле Крынок на левом берегу Херсона.