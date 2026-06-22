ЗСУ відбили понад 40 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 22.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Рижівка, Бунякине, Рогізне, Уланове, Бачівськ, Степанівка, Малушине; на Чернігівщині — Сеньківка, Клюси.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники три рази намагалися прорвати оборону в напрямку Вільчі та в районі населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися в районі Новоселівки та у бік Борової, Дробишевого й Озерного. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.