ЗСУ відбили понад 40 штурмів армії РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили понад 40 штурмів армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Від початку доби агресор 44 рази атакував позиції Сил оборони.

Головні тези:

  • ЗСУ успішно відбили понад 40 штурмів армії РФ від початку доби.
  • На різних напрямках інтенсивно тривають артилерійські обстріли та боєзіткнення.
  • Сили оборони успішно зупинили множину спроб ворога просунутися у різних районах.

Актуальна ситуація на фронті 22 червня

Оперативна інформація станом на 16:00 22.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Рижівка, Бунякине, Рогізне, Уланове, Бачівськ, Степанівка, Малушине; на Чернігівщині — Сеньківка, Клюси.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку загарбники три рази намагалися прорвати оборону в напрямку Вільчі та в районі населеного пункту Стариця.

  • На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Глушківки.

  • На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися в районі Новоселівки та у бік Борової, Дробишевого й Озерного. Два боєзіткнення тривають.

  • На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.

  • На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Конянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка. Одна атака триває.

  • На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в напрямку Січневого.

  • На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки. Одне боєзіткнення триває.

  • На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степового.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили понад 60 штурмів армії РФ від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили майже 70 штурмів окупантів від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили ще 48 окупантів на Покровському напрямку
Генштаб ЗСУ
ССО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?