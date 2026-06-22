ЗСУ відбили понад 40 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби агресор 44 рази атакував позиції Сил оборони.
Головні тези:
- ЗСУ успішно відбили понад 40 штурмів армії РФ від початку доби.
- На різних напрямках інтенсивно тривають артилерійські обстріли та боєзіткнення.
- Сили оборони успішно зупинили множину спроб ворога просунутися у різних районах.
Актуальна ситуація на фронті 22 червня
Оперативна інформація станом на 16:00 22.06.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Рижівка, Бунякине, Рогізне, Уланове, Бачівськ, Степанівка, Малушине; на Чернігівщині — Сеньківка, Клюси.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником, ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники три рази намагалися прорвати оборону в напрямку Вільчі та в районі населеного пункту Стариця.
На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Глушківки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися в районі Новоселівки та у бік Борової, Дробишевого й Озерного. Два боєзіткнення тривають.
На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дев’ять атак поблизу населених пунктів Конянтинівка, Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка, Софіївка. Одне боєзіткнення досі триває.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти вісім разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Василівка, Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Сергіївка, Муравка. Одна атака триває.
На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в напрямку Січневого.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали дев’ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки. Одне боєзіткнення триває.
На Оріхівському напрямку ворог один раз штурмував позиції наших захисників в районі Степового.
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